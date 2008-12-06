بهره برداری از سه سالن چند منظوره در اجرای طرح زمستانه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صدیقی امروز در مراسم آغاز مانور زمستانی سراسر کشور در مرکز راهدارخانه آبعلی گفت: راهداری زمستانه سال جاری با استفاده از تجربه زمستان سخت سال گذشته به دست آمده و تجهیزات و امکانات لازم برای بازنگه داستن راههای مواصلاتی استان تهران در زمستان سال جاری اندیشیده شده است.

وی افزود: در 5 نقطه از استان تهران راهدارخانه هایی برای نگهداری نمک خشک در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه 300 دستگاه ماشین آلات راهداری به گردنه های استان تهران اعزام شده است.

صدیقی تصریح کرد: علاوه بر این، 50 کامیون نمک پاش تیغه دار و 100 دستگاه لودر و گریدر و 50 دستگاه خودروهای امداد برای طرح زمستانی استان تهران پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 20 واحد راهدارخانه در نقاط فرعی راههای مواصلاتی استان تهران استقرار یافته است که برای کمک اضطراری برای روان سازی ترافیک در راههای مواصلاتی استان تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر کل راه و ترابری استان تهران اظهار داشت: مهمترین مشکل برای بازنگهداشتن راههای مواصلاتی در زمستان ترافیک جاده ای است که امیدواریم با فرهنگ سازی انجام شده برای کاهش ترددهای غیرضروری در این فصل ترافیک راههای مورد نظر نیز تنظیم شود.

صدیقی به باز نگهداشتن لاین های اضطراری راههای مواصلاتی به عنوان یک ضروری در راهداری زمستانی تاکید کرد و گفت: به اعتقاد من فرهنگ سازی در این فصل نیازمند بالا رفتن مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی و افزایش نظارت پلیس راه دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش امکانات و تجهیزات سخت افزاری که برای راهداری زمستانه سال جاری در نظر گرفته شده است و همچنین تجربه سخت راهداری سال گذشته پیش بینی می شود راهداری در بازنگهداشتن راههای مواصلاتی با چالش جدی مواجه نباشد.