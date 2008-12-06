سالن مطالعه برادران دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت معلم در حاشیه مراسم افتتاح سالن مطالعه برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: محل قبلی سالن مطالعه برادران دانشگاه دارای ایراداتی بود و از طرفی کمبود فضای فرهنگی انتقال بخشی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از تهران به کرج نیز سبب پدید آمدن مشکلات جدی به خصوص برای کتابخانه این دانشگاه شد که از هر لحاظ مکان قبلی را نامناسب جلوه می داد.

عزیزالله حبیبی افزود: فضای کنونی که برای سالن مطالعه دانشجویان تجهیز شده است امکان سرویس دهی به 100 تا 150 دانشجو را دارد و این سالن دارای دیوارهای ضد صدا است تا فضایی مناسب برای مطالعه دانشجویان فراهم شود.

وی همچنین از اعتبار 200 میلیون ریالی برای تجهیز این سالن مطالعه خبر داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با افتتاح کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم ظرف دو سال آینده فضای مناسبی برای سالن مطالعه خواهران و برادران در نظر گرفته خواهد شد.

حبیبی در ادامه از برنامه های عمرانی دانشگاه تربیت معلم به احداث کتابخانه مرکزی، احداث یک بلوک خوابگاهی برادران و اجرای پروژه های دانشکده شیمی و روان شناسی اشاره کرد.