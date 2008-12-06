جشنواره هفته پژوهش در گیلان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دستگاههای مختلف گیلان در ‪ ۲۶ ‬ غرفه به نمایش گذاشته شده است.

جشنواره و نمایشگاه استانی نوآوری، شکوفایی و هفته پژوهش از ‪ ۱۶ ‬ تا ‪ ۲۱ ‬ ماه ‌جاری صبح و عصر در مجتمع فرهنگی هنری خاتم‌الانبیا برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

استاندار گیلان درآیین گشایش این نمایشگاه گفت: برنامه ریزیها و تصمیمات اجرایی مسئولان باید بر مبنای پژوهش صورت گیرد و فعالیتهای اجرایی استان باید حول محور توسعه علمی و پژوهشی انجام شود.

روح الله قهرمانی با تاکید بر دستگاههای اجرایی جهت توجه بیشتر بر ظرفیتهای پژوهشی موجود در استان افزود: توجه به امر پژوهش علاوه بر توسعه دانش در کشور موجب رفع چالشهای اجتماعی موجود در جامعه می‌شود.

وی همچنین با اعلام اینکه توسعه علمی یکی از بخشهای مهم در برنامه‌های توسعه پایداراست، عنوان کرد: سرمایه گذاریها در بخش پژوهش باید به نحو مناسب جهت دهی شوند تا از منابع مالی و انسانی به شیوههای شایسته بهره برداری کرد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: هفته پژوهش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فرصت مناسبی جهت به نمایش گذاشتن فعالیتهای پژوهشی استان و تبادل تجربیات و آگاهی دانشگاهها و صنایع از میزان توانمندیهایشان است.

معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار گیلان نیز در این مراسم از اتمام ۷۰۰ ‬ طرح پژوهشی در فاصله سالهای ‪ ۸۰ ‬ تا ‪ ۸۶ ‬ در این استان خبرداد و افزود: از این تعداد طرح ‪ ۸۵ ‬ درصد کاربردی، ۱۳ ‬ درصد بنیادی و دو درصد در سایر موارد بوده است.

علی اصغر بستانی اظهارکرد:: ‪ همچنین ۴۴ ‬ درصد از این پژوهشها در بخش علوم انسانی، ‪ ۲۷ ‬ درصد کشاورزی، ‪ ۱۹ ‬ درصد در بخش پزشکی، ‪ 8.5 ‬ د رصد فنی و مهندسی و ‪ 1.5 ‬ درصد در بخش علوم پایه بوده است.