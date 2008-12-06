30 همایش علمی کاربردی در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جعفری ظهر امروز در نخستین همایش علمی دانشجویی دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد خراسان شمالی در بجنورد گفت: این همایشها به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ارتقاء سطح علمی دانشجویی ، از سیزدهم آذر ماه آغاز شده است و تا نیمه اول اسفندماه امسال ادامه دارد.

وی با گرامیداشت 16 آذر ماه روز دانشجو و هفته پژوهش افزود: هم اکنون450 انجمن علمی برای حمایت مادی و معنوی از دانشجویان در دانشگاه علمی- کاربردی فعالیت دارند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت : خلاقیت ، کارآفرینی و تولید علم و فنونِ روز از جمله نیازهای کشورهایِ در حال توسعه و ایران اسلامی است.

محمد پیله ور با اشاره به تحصیل هزار و صد دانشجو در 5 مرکز تحقیقات جامع علمی- کاربردی استان گفت: برای تهیه طرح اشتغالزایی 20 شغل مستقیم ، پارسال ، 243 میلیون تومان از بنگاههای اقتصادی زودبازده برای این دانشگاه در استان جذب شده است.

