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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

30 همایش علمی کاربردی در کشور برگزار می شود

30 همایش علمی کاربردی در کشور برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، از برگزاری 30 همایش علمی دانشجویی امسال برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جعفری ظهر امروز در نخستین همایش علمی دانشجویی دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد خراسان شمالی در بجنورد گفت: این همایشها به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ارتقاء سطح علمی دانشجویی ، از سیزدهم آذر ماه آغاز شده است و تا نیمه اول اسفندماه امسال ادامه دارد.

وی با گرامیداشت 16 آذر ماه روز دانشجو و هفته پژوهش افزود: هم اکنون450 انجمن علمی برای حمایت مادی و معنوی از دانشجویان در دانشگاه علمی- کاربردی فعالیت دارند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت : خلاقیت ، کارآفرینی و تولید علم و فنونِ روز از جمله نیازهای کشورهایِ در حال توسعه و ایران اسلامی است.

محمد پیله ور با اشاره به تحصیل هزار و صد دانشجو در 5 مرکز تحقیقات جامع علمی- کاربردی استان گفت: برای تهیه طرح اشتغالزایی 20 شغل مستقیم ،  پارسال ،  243 میلیون تومان از بنگاههای اقتصادی زودبازده برای این دانشگاه در استان جذب شده است.

کد مطلب 796078

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