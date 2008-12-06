ایستگاه عرضه دام بهداشتی در شمال تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدهادی امرالهی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک با اعلام این مطلب اظهار داشت: با هماهنگیهای انجام شده با سازمان سردخانه و کشتارگاه تهران ایستگاه عرضه دام بهداشتی منطقه یک جنب میدان میوه و تره بار ازگل راه اندازی شده است.

وی افزود پاکسازی محل عرضه دام، استقرار تانکر آب، احداث چاهک جهت هدایت خونابه، نصب مخازن زباله در محل به تعداد کافی، استقرار نیسان، تأمین کیسه های زباله به تعداد کافی، تأمین کپسول آتش نشانی، استقرار تانکر ثابت شستشو در محل قربانگاه، استقرار نیروی کارگری مورد نیاز جهت نظافت محوطه قربانگاه از اقدامات این معاونت در ایستگاه عرضه دام زنده است.

امرالهی خاطرنشان کرد: در این ایستگاه در حدود 1 هزار و 300 راس گوسفند بهداشتی و سالم با قیمت مناسب از ساعت 5/6 صبح روز سه شنبه 19 آذر ماه با همکاری نیروهای ناحیه نه شهرداری منطقه یک آماده تحویل به متقاضیان است و 20 ذبح کننده نیز اقدام به ذبح بهداشتی گوسفندان خواهند کرد.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک در خصوص جلوگیری از توزیع دامهای غیر مجاز در منطقه گفت: با کلانتریهای سطح منطقه هماهنگی لازم جهت جمع آوری چوبدارها و فروشندگان غیر مجاز دامها انجام شده است.

همچنین مهندس حمیدرضا بتو، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک نیز از برپایی غرفه های فرهنگی و اجتماعی به مناسبت عید قربان خبر داد و گفت: ایستگاه فرهنگی، اجتماعی نیز با رعایت فاصله مناسب از محل عرضه دام با 6 غرفه فرهنگی، سلامت، آموزش ، بازیافت و... راه اندازی شده که از روز دوشنبه 18 آذرماه تا پایان روز سه شنبه 19 آذرماه به ارائه برنامه های متنوع و پذیرایی از مراجعین و دیگر شهروندان خواهند پرداخت.