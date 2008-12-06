نفرات برتر مسابقات قرآن استان لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، در این دوره از رقابت ها در رده سنی بزرگسالان و در رشته حفظ 10 جزء ثریا محمدی، افسانه موسیوند و پروین محمدی طباطبائی به ترتیب از شهرستان های الشتر، خرم آباد و بروجرد عناوین اول تا سوم بخش خواهران را از آن خود کردند.

در بخش حفظ ده جزء برادران نیز کاظم ابدالی، مهرداد روزبهانی و علی شاهی پور به ترتیب از شهرستان های خرم آباد و بروجرد عناوین اول تا سوم رده سنی بزرگسالان را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی بزرگسالان و در بخش حفظ 20 جزء خواهران مریم میرهاشمی، معصومه تمیمی تواندشتی و ثریا نصرالهی به ترتیب از شهرستان خرم آباد و بروجرد و در بخش حفظ 20 جزء برادران نیز اسماعیل موسیوند، محمد ابراهیم میرعبادی و علی ساری به ترتیب از شهرستان های بروجرد، خرم آباد و ازنا حائز عناوین برتر شدند.

در رشته قرائت و در رده سنی بزرسالان مهتاب عیدی، لیلا عزیزی و نسرین باقری در بخش خواهران و سید محمد شاهرخی، یدالله کاظمی و محسن لطفی در بخش برادران عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

مریم ولی زاده از خرم آباد، پروین زیدی از خرم آباد و افسانه جودکی از بروجرد در رشته ترتیل و وحید کرمی، محمد عربان و امین مرادی هر سه از خرم آباد در رشته ترتیل و در رده سنی بزرگسلان حائز عنوان های اول تا سوم شدند.

به گزارش مهر، در رده سنی شکوفه ها نیز محدثه غلامی، سمانه امیری و نفیسه رضایی به ترتیب از شهرستان های بروجرد، ازنا و الیگودرز در رشته ترتیل خواهران و علی امیری، حسین سیاهپوش و امین نیازی در بخش برداران عنوان های اول تا سوم را از آن خود ساختند.

در رشته قرائت رده سنی شکوفه ها نیز فائزه میررضایی از خرم آباد، مریم حقیقی از الیگودرز و الهه مرادی نژاد از خرم آباد در بخش خواهران و علیرضا روزبهانی و محمد آریایی از بروجرد و محمد عاشورایی از خرم آباد در بخش برادران به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش حفظ کل قرآن نیز مریم صانعی رتبه و مقام برتر این دوره از مسابقات در بخش خواهران را از آن خود ساخت.