طرح های ارائه شده به جشنواره نهم خوارزمی 16 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کاظمی ظهر شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران نمونه استانی در ساری افزود: هزار و 630 طرح در جشنواره نهم ارائه که این رقم در جشنواره فعلی هزار و 935 طرح است.

وی بیشترین طرح ارائه شده به جشنواره خوارزمی را متعلق به شهرستان بابل با 309 طرح اعلام و خاطر نشان کرد: بهشهر با 260 طرح، جویبار با 138 طرح به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

دبیر جشنواره خوارزمی مازندران طرحهای ارائه شده در دهمین جشنواره را در چهار حوزه علوم پایه، علوم فنی و مهندسی، علوم زیستی و پزشکی علوم انسانی و هنر نام برد.

کاظمی گفت: جشنواره خوارزمی عرصه پژوهش در بین پژوهشگران، مبتکران و مخترعان جوان کشور است.

به گفته وی، چهار طرح استانی به عنوان طرح های برگزیده کشوری معرفی شدند.