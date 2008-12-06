تلاش تهران - بیشکک برای گسترش روابط اقتصادی تا مرز 100 میلیون دلار

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با عدنان قارابایف همتای قرقیز خود بر لزوم گسترش مناسبات تهران - بیشکک در عرصه های مختلف تاکید کرد.

وی با تشکر از حضور وزیر خارجه قرقیزستان در کشورمان به محتوای مذاکراتش با قارابایف اشاره کرد و افزود: در دیدار امروزمان ضمن بررسی ابعاد روابط خوب دو کشور راههای گسترش و تعمیق همکاریهایمان را مورد گفتگو قرار دادیم.

متکی ادامه داد: در واقع دو کشور ایران و قرقیزستان و ملتهایشان به مثابه سرشاخه های درخت تنومدی هستند که در منطقه ای واحد ریشه داشته و منافع متقابل خود را در مناسباتی همه جانبه با سوابقی طولانی و تاریخی می جویند.

وزیر خارجه گشایش سفارتخانه های ایران و قرقیزستان در پایتختهای یکدیگر را نشانه ای دیگر از تمایل دو طرف به تعمیق روابطشان دانست و گفت: حقیقت این است امروز مناسبات ایران و قرقیزستان به طور همه جانبه و به گونه ای قابل قبول به مرحله ظهور و بروز رسیده و در همین چارچوب سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به این کشور که به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاریهای شانگهای انجام شد فرصتهای جدیدی را در این عرصه ایجاد کرد.

وی از تلاش دو کشور بر گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری فی مابین تا رساندن آن به رقمی بالغ بر 100 میلیون دلار خبر داد.

متکی همچنین با اشاره به ترسیم چشم انداز گسترش روابط تهران - بیشکک در جریان برگزاری نشست اخیر کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور یادآور شد: ایران و قرقیزستان به عنوان دو کشوری که هر دو در سازمانهایی چون شانگهای و اکو عضو هستند ظرفیتهای بسیاری برای تعمیق مناسبات خود در حوزه همکاریهای منطقه ای دارند و باید در این زمینه فعالتر عمل کنند.

وزیر خارجه کشورمان همچنین از وجود دیدگاههای نزدیک ایران و قرقیزستان در حوزه تحولات منطقه خاورمیانه تقدیر کرد.

عدنان قارابایف وزیر خارجه قرقیزستان نیز در این کنفرانس خبری با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان با بیان اینکه آخرین بار در سال 1999 به تهران سفر کرده از تغییراتی که طی دهه گذشته در پایتخت جمهوری اسلامی ایران رخ داده ابراز شگفتی کرد.

وی همچنین موارد مذاکراتش با متکی را مسائل دو جانبه، چندجانبه، مباحث مربوط به حوزه های حمل و نقل، کشاورزی و اقتصادی توصیف کرد و با تائید سخنان وزیر خارجه کشورمان، بر لزوم گسترش روابط دو جانبه در حوزه های مختلف تاکید کرد.