به گزارش خبرگزاری مهر، این یادداشت تفاهم همزمان با سفر پروفسور تیبور ترگینا رئیس کتابخانه دانشگاه براتسیلاوای جمهوری اسلواک به کشورمان و در راستای توافقات دیدار خرداد ماه امسال علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان از جمهوری اسلواک به امضا خواهد رسید.

همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از نسخ خطی و قدیمی اسلامی منحصر به فرد کتابخانه دانشگاه براتیسلاوا با عنوان مجموعه " صفوت باشاجیچ" نیز در محل مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه علی اکبر اشعری، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پروفسور "تیبور ترگینا" رئیس کتابخانه دانشگاه براتیسلاوای جمهوری اسلواک و سفیر این کشور به ایراد سخنرانی در مورد ویژگیهای این مجموعه خواهند پرداخت.

مجموعه "صفوت باشاجیچ" شامل 393 نسخه خطی عربی، 117 نسخه خطی ترکی و 88 نسخه خطی فارسی متعلق به سده دوازدهم تا نوزدهم میلادی و بیش از 490 نسخه چاپی قدیمی است و در سال 1997 در برنامه حافظه جهانی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است.

نسخه های منحصر به فردی همچون آثاری از ابوعلی سینا به زبان اسلواک و "خمسه نظامی" از جمله نسخ ویژه این مجموعه‌اند.



کتابخانه دانشگاه براتیسلاوا که در سال 1919 میلادی تاسیس شده است بزرگترین و مهمترین کتابخانه جمهوری اسلواکی با بیش از 2.5 میلیون جلد کتاب است که وجود غنی‌ترین مجموعه ادبیات اسلواکی و همچنین مجموعه‌ای برگزیده از ادبیات جهان، این کتابخانه را به کتابخانه‌ای تاثیرگذار در اروپا و جهان تبدیل کرده‌است و کلیه امور کتابخانه ملی یک کشور را انجام می‌دهد.