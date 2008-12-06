  1. هنر
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

کتابخانه ملی و کتابخانه دانشگاه براتیسلاوای تفاهمنامه امضا می‌کنند

کتابخانه ملی و کتابخانه دانشگاه براتیسلاوای تفاهمنامه امضا می‌کنند

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه دانشگاه براتیسلاوای جمهوری اسلواک روز دوشنبه 18 آذر در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادداشت تفاهم همزمان با سفر پروفسور تیبور ترگینا رئیس کتابخانه دانشگاه براتسیلاوای جمهوری اسلواک به کشورمان و در راستای توافقات دیدار خرداد ماه امسال علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان از جمهوری اسلواک به امضا خواهد رسید.

همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از نسخ خطی و قدیمی اسلامی منحصر به فرد کتابخانه دانشگاه براتیسلاوا با عنوان مجموعه " صفوت باشاجیچ" نیز در محل مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه علی اکبر اشعری، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پروفسور "تیبور ترگینا" رئیس کتابخانه دانشگاه براتیسلاوای جمهوری اسلواک و سفیر این کشور به ایراد سخنرانی در مورد ویژگیهای این مجموعه خواهند پرداخت.

مجموعه "صفوت باشاجیچ" شامل 393 نسخه خطی عربی، 117 نسخه خطی ترکی و 88 نسخه خطی فارسی متعلق به سده دوازدهم تا نوزدهم میلادی و بیش از 490 نسخه چاپی قدیمی است و در سال 1997 در برنامه حافظه جهانی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است.

نسخه های منحصر به فردی همچون آثاری از ابوعلی سینا به زبان اسلواک و "خمسه نظامی" از جمله نسخ ویژه این مجموعه‌اند.

کتابخانه دانشگاه براتیسلاوا که در سال 1919 میلادی تاسیس شده است بزرگترین و مهمترین کتابخانه جمهوری اسلواکی با بیش از 2.5 میلیون جلد کتاب است که وجود غنی‌ترین مجموعه ادبیات اسلواکی و همچنین مجموعه‌ای برگزیده از ادبیات جهان، این کتابخانه را به کتابخانه‌ای تاثیرگذار در اروپا و جهان تبدیل کرده‌است و کلیه امور کتابخانه ملی یک کشور را انجام می‌دهد.

کد مطلب 796098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها