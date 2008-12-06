آماده مذاکره با الامارات هستیم / یک مهاجم جدید جذب کرده ایم

رسول فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیشنهاد باشگاه الامارات برای جذب داریوش یزدانی گفت: پیشنهاد این باشگاه به باشگاه برق شیراز رسید و ما هم به آنها اعلام کردیم آماده انجام مذاکرات در این خصوص هستیم، به همین دلیل آنها قرار است برای مذاکرات نهایی ظرف روزهای آینده به شیراز سفر کنند.

وی در ادامه در مورد دیدار این تیم برابر پیام مشهد، افزود: هنوز نمی دانیم آیا این تیم به شیراز سفر می کند اما با توجه به انگیزه و آمادگی خاصی که در بین بازیکنان تیم می بینم مطمئن هستم آنها با شکست پیام از وضعیت فعلی خارج شده و به روزهای اوج ابتدای فصل باز می گردند.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز تاکید کرد: با توجه به فشردگی مسابقات لیگ برتر و آسیب دیدگی بازیکنان اصلی مان در دیدار با استقلال و پس از آن و همچنین مصدومیت کریمیان در تیم ملی، اندکی از وضعیت ایده آل دور شده ایم ولی هدفمان این است در دو دیدار باقیمانده تا تعطیلات نیم فصل، حداکثر امتیازات را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه قطعا بعد از تعطیلات نیم فصل، برق می تواند از نفرات اصلی اش استفاده کند، در مورد اولتیماتوم هیئت مدیره باشگاه به عباسی از اظهار داشت: چنین مباحثی اصلا صحت ندارد زیرا ما در اندیشه ایجاد تغییرات برای فرار از وضعیت فعلی نیستیم و از کادرفنی تیم کاملا حمایت می کنیم.

فلاح در پایان با بیان اینکه اگر برق از ابتدای فصل یک بازی در میان نتیجه نمی گرفت، امروز بازیکنان این تیم را تحسین می کردند، گفت: امروز مهرداد علمداری که یک مهاجم است را پس از پایان دوران مقدس سربازی به خدمت گرفتیم اما همچنان 3 جای خالی داریم که با جذب نفر دلخواه، قطعا پس از تعطیلات نیم فصل به آن تیم موفق ابتدای فصل تبدیل می شویم.