به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر شمس ظهر امروز در سمینار روش های نوین آموزش فنی که با همکاری موسسه GTZ ( بنیاد همکاری های شغلی آلمان ) در مرکز تربیت مری کرج بر پا شد اظهار داشت: علی رغم تمام پیشرفتهایی که در کشور صورت پذیرفته است، سطح آموزش فنی و حرفه ای در ایران ضعیف است.

وی افزود: با توجه به قراردادی که بین دو کشور ایران و آلمان در زمینه آموزش منعقد شده است فرصت استفاده مربیان از این دوره ها شده است.

شمس همچنین از حضور پرفسور کرنل استاد موسسه GTZدر ایران تقدیر کرد و از برنامه بازدید وی از مراکز فنی و حرفه ای کشور و اطلاع از روند پیشرفت آموزش های صورت گرفته خبر داد.

در ادامه پروفسور سعیدی نماینده GTZ در ایران عنوان کرد: این دوره سومین دوره آموزشی است که این موسسه در ایران برگزار می کند و دوره های قبلی با عنوان نوآوری های آموزشی در تهران و بم برگزار شده بود.

پروفسور کرنل نیز ضمن خرسندی از حضورش در ایران خاطرنشان کرد : آموزش های مربیان به آنان این امکان را می دهد که صاحب تجربیات مفیدی شوند و در آینده مسیر توسعه و پیشرفت را به سرعت طی کنند.