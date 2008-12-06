نگاه من به موسیقی سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر،حسین علیزاده آهنگساز ونوازنده تار ضمن بیان این مطلب در حاشیه نشست رسانه ای که به منظور تشریح کنسرت اجرای آثار مشترک این آهنگساز و محمدرضا درویشی در خانه هنرمندان برگزار شد گفت : با هر رویدادی که بوسیله تبلیغات مردم را بر سر ذوق و هیجان آورد مخالف هستم به همین دلیل از حضور در هر رویدادی که بوی تبلیغات دهد امتناع می کنم چراکه دوست دارم در فضایی موسیقی خود را ارائه دهم که آن فضا را دوست داشته باشم .

این آهنگساز در پاسخ به این سئوال که آیا با دیدگاه محمدرضا لطفی مبنی بر لزوم حضور بزرگان موسیقی در جشنواره موسیقی فجر موافق است یا خیر گفت : آقای لطفی هرچه می گوید به سیاست های خودش مربوط است و مسئولیت حرف هایی که می زند نیزباخودش است ولی من با این دیدگاه مخالف هستم ، البته آقای لطفی بعد از بیست سال تازه از راه رسیده و دوست دارد حضور پررنگی در جامعه موسیقی داشته باشد.

وی افزود: موسیقی میراث فرهنگی ما است و باید شرایطی فراهم شود تا این هنردر طول سال حضور مفید و مستمر داشته باشد؛ اما جشنواره موسیقی فجر صرفا یک رویداد فرهنگی و هنری نیست بلکه جنبه سیاسی دارد و گذشتگان نسبت به ابعاد اجتماعی و تاریخی این هنر بی تفاوت بوده اند؛ اما در سال های قبل از انقلاب و بعد از آن گروه های موسیقی عارف، شیدا و چاووش جدا از مسائل سیاسی همراه با مردم مسائل اجتماع را درک کردند و آثاری ماندگار را به وجود آوردند اما درحال حاضر اینگونه نیست .

علیزاده درادامه خاطرنشان کرد : حالا اگر آقای لطفی می خواهد اثر خودش را اجرا کند لزومی ندارد برای دیگران نسخه بپیچد و همانطور که گفتم جشنواره موسیقی فجر جشنواره ای سیاسی است و اجرای قطعه سپیده آقای لطفی هم اجرایی سیاسی است و اینکه آقای لطفی هر روز در مورد این هنر سخن می گوید مانیفست موسیقی ایران نیست چراکه هنرمندان بسیاری در طول تمام این سالها زحمت کشیدند که هنر موسیقی زنده بماند و با چنگ و دندان آن را نگه داشتند.

وی در پایان به چرایی حضور خود در جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و گفت : مقوله فیلم جریانی کاملا متفاوت است چراکه هنر سینما در طول سال جاری است و از آنجا که شرایط موسیقی در اوایل انقلاب بسیار بد بود و حتی ارکسترسمفونیک هم به نوعی تعطیل بود و امکان تجربه درکارهای ارکستری وجود نداشت آهنگسازان به ساخت موسیقی برای فیلم رو آوردند چراکه هنر سینما در همان دوران پیشرفت های قابل توجهی کرد و مقوله آهنگسازی فیلم فرصت تجربه برای بسیاری از آهنگسازان را فراهم کرد که من هم از این قاعده مستثنی نبودم و دراین راه درس های بسیاری را از آدم ها یاد گرفتم وبه قدر بضاعتم یاد دادم به همین دلیل معتقدم جشنواره فیلم فجر جریانی زنده و پویا است.