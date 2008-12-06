کلاری فیلمبردار "تهران شهر خوبان" مهرجویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دیگر عواملی که حضورشان در اپیزود "تهران شهر خوبان" قطعی شده میتوان به رضا درمیشیان به عنوان دستیار کارگردان و محمد نجفی مدیر تولید اشاره کرد.
طبق اعلام محمدعلی حسیننژاد تهیهکننده فیلم سینمایی "تهران در جستجوی زیبایی"، دستاندرکاران تولید اپیزود "تهران شهر خوبان" این روزها سرگرم تدارک لوکیشنها و لوازم صحنه برای شروع فیلمبرداری هستند.
حسیننژاد درباره زمان شروع فیلمبرداری و انتخاب بازیگران گفت: این فیلم اواخر آذرماه کلید میخورد و مهرجویی از میان گروه زیادی از بازیگران مطرح تئاتر و سینما مشغول انتخاب بازیگران فیلم خود است.
وی درباره بازیگر اپیزود "تهران، سیم آخر" که توسط مهدی کرمپور کارگردانی میشود، گفت: مجید جوزانی به جمع بازیگران این فیلم پیوسته است. پیش از این رضا یزدانی به عنوان یکی از بازیگران این اپیزود معرفی شده بود.
اپیزود دیگر فیلم را سیفالله داد میسازد. تهیهکننده "تهران در جستجوی زیبایی" امیدوار است این فیلم در مجامع بینالمللی تقدیر شود. وی گفت: انتظار میرود فیلم علاوه بر اکران عمومی و پخش از تلویزیون در جشنوارههای ملی و بینالمللی حضور یابد.
"تهران در جستجوی زیبایی" نگاه سه فیلمساز از سه نسل درباره تهران پایتخت ایران است. به زودی سایت رسمی خبررسانی این فیلم سینمایی نیز راهاندازی میشود.
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