همایش سراسری طب و قرآن در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این همایش با هدف ایجاد فضای معطر قرآنی و نزدیکتر کردن علوم روز با مبانی قرآن و تحقیقات پزشکی در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

خلقت انسان در قرآن و مبانی پزشکی آن، طب پیشگیری، طب تغذیه، اخلاق پزشکی، درمان شفای بیماری از منظر طب و قرآن و سنت از محورهای این همایش است.

تاکنون حدود 50 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده و احتمال می رود تا 15 دیماه، آخرین مهلت ارسال آثار، تعداد مقالات ارسالی به دو یا سه برابر برسد.

همایش یاد شده 16 تا 18 اردیبهشت ماه 88 با حضور هزار نفر از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های قرآنی و پزشکی برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به دبیرخانه همایش در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه واقع در مجتمع پیراپزشکی یا به آدرس اینترنتی همایش در سایت SSU.AC.IR مراجعه کنند.

همایش سراسری طب و قرآن از سالهای آینده به صورت سالانه یا دو سالانه برگزار می شود.