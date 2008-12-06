شلیک 7 موشک به پایگاههای نظامی اسرائیل در پاسخ به تجاوزات این رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، گردان های ناصر صلاح الدین شب گذشته شهرک های صهیونیستی اطراف نوارغزه را هدف هفت فروند موشک از نوع ناصر 2 قرار دادند.

مبارزان فلسطینی در این حمله موشکی پایگاه کرم ابوسالم و پایگاه نظامی زیکیم، شرق البریج و شهرک سدیروت را هدف قرار دادند.

ابوعطایا سخنگوی این گردان ها اظهار داشت که این حملات در واکنش به تجاوزات مداوم شهرک نشینان به الخلیل و محاصره نوارغزه و جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: گردان های صلاح الدین در برابر تجاوزات مداوم علیه ساکنان الخلیل سکوت نخواهد کرد و این موشک ها حاوی این پیام برای اشغالگران است که مقاومت در غزه به هر گونه تجاوز در کرانه باختری واکنش نشان خواهد داد.

لازم به ذکر است که حملات شهرک نشینان صهیونیست به شهروندان فلسطینی اخیرا گسترش یافته و به رام الله نیز کشیده شده است.

شهرک نشینان برای بیرون راندن فلسطینی ها از کرانه باختری همچون نابلس و الخلیل طی روزهای اخیر شهروندان فلسطینی این منطقه را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و منازل آنها را به آتش می کشند.

مقامات فلسطینی از جمله "نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان و "احمد قریع" رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی حملات شهرک نشینان را محکوم کرده و خواستار توقف این حملات از سوی شهرک نشینان شدند.