مناسب سازی فضای شهری برای معلولین باید اجرایی شود

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهردر مشهد افزود: اگر بپذیریم در دنیا 10 درصد معلول وجود دارد یعنی جمعیت 6 میلیاردی دنیا 600 میلیون مددجو دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: با محاسبه این ارقام جمعیت 75 میلیونی ایران بالغ بر 7 میلیون معلول دارد که 4 درصد این رقم معلول متوسط به بالا هستند.

محمدی زاده موضوع ژنتیک و امر پیش گیری از معلولیت را از فعالیت های مهم دولت در این حوزه معرفی کرد و افزود: رعایت اصول و مبانی استانداردها برای حفظ ایمنی در فضای کار و کاهش معلولیت نیز باید برنامه ریزی مدونی داشته باشد.

وی با اشاره به جاری شدن قانون جامع معلولیت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد استخدام معلولان در این دستگاه را بیشتر از سهم مربوط دانست.

استاندار خراسان رضوی نگرش صحیح به جامعه معلولین را رکن مهمی تلقی کرد و افزود: این جشنواره گام بلندی است که سوی ملی گرفته و بضاعت بین المللی شدن را داراست.

محمدی زاده با بیان اینکه باورکار آمدی و توانمندی باید در تمامی معلولین وجود داشته باشد، مسئولان، مشارکت مردم و معلولان را سه ضلع فراهم کردن بستر مناسب برای مانور معلولان دانست.