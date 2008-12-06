پایگاههای عرضه مستقیم دام یزد در عید قربان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پایگاههای عرضه دام زنده در مرکز شهرستانهای مختلف استان با نظارت دامپزشکان، دام مورد نیاز مردم را توزیع خواهند کرد.

در شهرستان یزد نیز دام مورد نیاز مردم در عید قربان در خیابان امام خمینی(ره)، چهارراه فضای سبز، روبروی زندان توزیع می شود.

کلیه کشتارگاههای سطح استان نیز در روز عید قربان از ساعت شش تا 13 برای ذبح دامهای قربانی و بازرسی بهداشتی آن به صورت رایگان دایر هستند.

همچنین اکیپهای سیار دامپزشکی جهت نظارت شرعی و بهداشتی بر کشتار دام خارج از کشتارگاه و ارائه مشاوره به شهروندان در چهارراه فضای سبز، میدان ابوذر و چهارراه معلم مستقر خواهند بود.

کلیه ادارات دامپزشکی استان یزد نیز در روز عید قربان مشغول خدمات رسانی به مردم خواهند بود.

شهروندان استان یزد می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل بهداشتی در شهرستانها به ادارات دامپزشکی و در مرکز استان به اداره کل دامپزشکی واقع در میدان امام حسین(ع) مراجعه یا با شماره تلفن 6237411 تا 14 تماس حاصل نمایند.