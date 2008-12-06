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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

خانه ریاضیات کرج راه اندازی شد

خانه ریاضیات کرج راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: خانه ریاضیات کرج در فرهنگسرای کوثر این شهرستان افتتاح راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نائب رئیس فدراسیون جهانی مسابقات جهانی ریاضی کشور بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح این خانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این خانه ریاضیات شانزدهمین خانه ریاضیات کشور است که در کلانشهر کرج افتتاح و به بهره برداری رسید.

علی رجایی افزود: هدف از ایجاد و راه اندازی خانه ریاضیات اشاعه و ترویج دانش ریاضی از طریق آموزش و انجام کارهای گروهی، استفاده از تمام منابع اطلاعاتی در زمینه ریاضیات و پژوهش و استفاده کنندگان از خانه ریاضیات به ترتیب خانواده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: خانواده ها می توانند برای اشاعه دانش ریاضی، آگاه سازی فرزندان خود به علم ریاضی و اهمیت این علم در زندگی در جلسات این خانه شرکت کنند و از آموزشهای آن بهره مند شوند.

رجایی بیان داشت: دانش آموزان با آموزش صحیح مفاهیم ریاضی، یادگیری کارگروهی و استفاده از منابع در خانه ریاضیات می توانند قدمهای اولیه را برای پیشرفت بر دارند.

نائب رئیس فدراسیون جهانی مسابقات جهانی ریاضی کشور عنوان کرد: دانش آموزان با تشکیل گروه های تحقیقاتی در رابطه با مسائل ریاضی و سایر علوم مراحل یادگیری تحقیق رو هم طی می کنند و پس از آن کارآفرین خواهند شد.

وی یادآور شد: معلمان با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در خانه ریاضیات و تشکیل گروه های تحقیقاتی در کنار همکاری برای آموزش دانش آموزان، به ارتقا علمی خود می پردازند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با همکاری معلمان با مسائل و مشکلات آموزش آشنا می شوند.

کد مطلب 796148

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