می خواستیم عقیلی را جذب کنیم / انتقاد از مدافع پیشین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس برنامه ورزشی الشوط الثالث (نیمه سوم) که شب گذشته از شبکه دبی اسپورت امارات پخش شد، به شدت از عملکرد محمد نصرتی مدافع تیم فوتبال النصر امارات انتقاد کرد.

"علی آل ثانی" مهاجم پیشین تیم فوتبال امارات که در جام جهانی 1990 هم به میدان رفته است، در مورد عملکرد مدافع ایرانی تیم فوتبال النصر گفت: " نباید به این بازیکن در تیم بزرگی مانند النصر بازی داد. حتی باید وی را تا پایان مدت قراردادش به تیم نوجوانان النصر بفرستند زیرا این مدافع نتوانسته است انتطارات را برآورده کند."

وی ادامه داد: " نصرتی که در بازی با عجمان مامور مهار علی سامره ایرانی بود، نتوانست وظیفه خود را به خوبی اجرا کند و با اشتباه وی بود که سامره گل نخست بازی را به ثمر رساند."

کارشناس برنامه ورزشی الشوط الثالث خاطر نشان کرد: " در ابتدای فصل قرار بود هادی عقیلی مدافع تیم سپاهان که نائب قهرمان آسیا بود، به النصر بیاید اما به علت زمان اندک باقیمانده تا پایان فصل نقل و انتقالات، محمد نصرتی به این تیم آمد."

علی آل ثانی همچنین با بیان اینکه مدیران النصر باید یا مهاجم جذب کنند و یا مدافعی سوپر استار و در شان این باشگاه جذب شود، تاکید کرد: " درست است عنایتی و معدنچی هم در این فصل اصلا انتظارات را برآورده نکرده اند، اما آنها سال گذشته عملکرد بسیار خوبی در تیم های الامارات و الشعب داشته اند."