آبهای سطحی معابر محمدشهر کرج ساماندهی می شود

کریم کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کمیته مقابله با بحران سرما در محمدشهر کرج تشکیل شده تا از بحران هایی مانند سرما، آبگرفتگی و حوادث غیرمترقبه در این شهر جلوگیری شود.

وی افزود: این کمیته با هدف حل مشکلات مردمی در مواقع بحران و بارندگی در محمدشهر با همکاری معاونتهای خدمات شهری شهرداری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری، سازمان آتش نشانی، هلال احمر، شرکت پخش فرآورده های نفتی و شرکت گاز تشکیل شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ستاد برنامه ریزی محمدشهر به منظور جلوگیری از آبگرفتگی در معابر اصلی اقدام به شناسایی پنج نقطه آبگیر در شهر کرده و تاکنون نیز با اجرای طرح های عمرانی مشکل سه نقطه از این مناطق آبگیر برطرف شده و طرح ساماندهی آب های سطحی این شهر همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: امسال بیش از دو هزار تن شن و ماسه و نمک برای معابر محمدشهر در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

محمدشهر کرج با جمعیت بالغ بر 120 هزار نفر در جنوب شهرستان واقع شده است.