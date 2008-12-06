"آسیاب کچلک" میبد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، قدمت این بنای تاریخی به دوران قاجار بازمی گردد که هم اکنون با شماره 21708 به لیست آثار ملی پیوست.

وجود چهار برج در گوشه های حصار دور بنا و سبک معماری زیبای این آسیاب از مهمترین ویژگیهای این اثر تاریخی است و ساختمان داخلی آسیاب دارای چند اتاق برای استراحت آسیابان و انبار گندم است.

هر آسیاب دارای قسمتهای مختلفی است که عمده ترین آن "تنوره" نام دارد که به صورت مخروطی وارونه طراحی شده است به گونه ای که آب ذخیره شده در آن از روزنه ای کوچک با فشار، سنگ آسیاب را به حرکت درمی آورد.

آسیابهای آبی از جمله آثار تاریخی استان یزد به شمار می روند که در کنار آبادیها و سر راه قناتهای ساخته شده اند که سنگ سیاه ده آباد، بیده، باغستان، گرمسیر تفت، دو سنگی محمد آباد میبد، تفت، ندوین و علی آباد از جمله آسیابهای تاریخی یزد است.

قدیمی ترین آسیاب استان یزد، آسیاب اشکذر است که قدمت آن مربوط به دوران ایلخانی است.

تاکنون شش هزار و 500 اثر تاریخی در استان یزد شناسایی شده و یک هزار و 300 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.