منافع کشورهای منطقه با دستورات خارجی تامین نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "محمد رضا شیبانی" در ادامه دیدارهای خود با مقامهای لبنانی به دیدار "فوزی صلوخ" وزیر امور خارجه لبنان رفت.



در این دیدار، آخرین اوضاع منطقه به ویژه تحولات لبنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



شیبانی پس از این دیدار گفت : منافع منطقه ای با توصیه ها و دستورات از خارج تامین نمی شود.



وی درپاسخ به سؤال خبرنگاران درباره سفر میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان به سوریه که از روز چهارشنبه 13 آذر آغاز شد، گفت : سفر میشل عون به سوریه به نفع ملتهای سوریه و لبنان و همچنین مردم منطقه است.



وی خاطر نشان کرد : شکی نیست که این همکاری در سطح منطقه ای و هر گونه همکاری منطقه ای در نهایت به نفع کشورها و ملتهای منطقه است .



سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان درباره این سؤال که آیا سفر عون به تهران و دمشق، وی را به همپیمان سوریه و ایران در لبنان تبدیل کرده است؟ اظهار داشت : همه ما همپیمان یکدیگر هستیم و هدف از آن تقویت منافع دو کشور برادر یعنی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان است.



شیبانی همچنین امروز با "غازی زعیتر" وزیر صنایع لبنان نیز دیدار کرد.