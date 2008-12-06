یک تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی اطلاع از حمل مواد مخدر توسط یک دستگاه اتوبوس مسافربری از شهرستان ایرانشهر به کرمان بلافاصله اقدام به کنترل خودرو های عبوری در این مسیر کردند و موفق شدند با شناسایی این خودرو 106کیلوگرم تریاک از این خودرو کشف کنند و در همین ارتباط نیز سه نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

سرگرد علیرضا پریور تصریح کرد: در شهرستان بافت نیز 89 کیلوگرم تریاک طی 24 ساعت گذشته کشف شد و در رابطه با این مواد نیز 4نفر دستگیر شدند.

وی عنوان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جیرفت نیز در 2 عملیات جداگانه 259 کیلو 500 گرم تریاک به دست آوردند.

وی تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی شهر بابک نیز 398 کیلوگرم مواد مخدر طی 2عملیات در این شهرستان کشف کردند که شامل 200کیلوگرم مرفین و 198کیلوگرم تریاک است.

همچنین مرکز اطلاع رسانی قرار گاه نصر در استان کرمان نیز اعلام کرد: 665 کیلوگرم مواد مخدر شامل 204کیلوگرم حشیش و 268کیلوگرم تریاک از قاچقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شد.

بنا به این گزارش در این رابطه 2نفر از اشرار کشته و 4نفر نیز دستگیر شدند.

