بازدید رئیس جمهور اکوادور از صنایع دفاعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهور اکوادور عصر امروز از نمایشگاه صنایع دفاعی وزارت دفاع بازدید و از نزدیک با تجهیزات و تسلیحات ساخت وزارت دفاع آشنا شد.
رافائل کورهآ رئیس جمهور اکوادور پس از بازدید از بخشهای متنوع و مختلف نمایشگاه وزارت دفاع با سردار مصطفی محمدنجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور اکوادور در این دیدار با تجمید از تاریخ، فرهنگ و توسعه کهن و باشکوه ایران گفت: از همکاری با جمهوری اسلامی ایران که دارای تجربهای 30 ساله در ابعاد سیاسی، اقتصادی، صنعتی و دفاعی است استقبال میکنیم.
وی ضمن تاکید بر گسترش روابط دفاعی ایران و اکوادور گفت: آمادگی همکاری در زمینه دفاعی، فنی و صنعتی با ایران هستیم.
کورهآ با ابراز خرسندی از بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای وزارت دفاع گفت: ایران به پیشرفتهای بسیار خوبی در زمینههای دفاعی و نظامی نائل شده است.
سردار نجار نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی ایران برای توسعه همکاریهای دفاعی با اکوادور گفت: سفر هیئت بلندپایه سیاسی ـ دفاعی اکوادور به ایران و بازدید از نمایشگاه توانمندیهای وزارت دفاع ، نقطه عطفی در روابط دو کشور به شمار می رود.
وی با تشریح توانمندیهای صنایع دفاعی وزارت دفاع گفت: ما آمادهایم تجارب خود را در حوزههای مختلف صنعت دفاعی در اختیار کشور دوست و برادر اکوادور قرار دهیم.
به گفته نجار گفتگوهای بسیار سازنده و مثبتی با وزیر دفاع اکوادور پیرامون راههای گسترش روابط دفاعی انجام شده است.
رئیس جمهور اکوادور در پی بازدید از صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای ایرانی خود خواستار گسترش همکاری نظامی کشورش با ایران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهور اکوادور عصر امروز از نمایشگاه صنایع دفاعی وزارت دفاع بازدید و از نزدیک با تجهیزات و تسلیحات ساخت وزارت دفاع آشنا شد.
نظر شما