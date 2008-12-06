بازدید رئیس جمهور اکوادور از صنایع دفاعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهور اکوادور عصر امروز از نمایشگاه صنایع دفاعی وزارت دفاع بازدید و از نزدیک با تجهیزات و تسلیحات ساخت وزارت دفاع آشنا شد.



رافائل کوره‌آ رئیس جمهور اکوادور پس از بازدید از بخشهای متنوع و مختلف نمایشگاه وزارت دفاع با سردار مصطفی محمدنجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد.



رئیس جمهور اکوادور در این دیدار با تجمید از تاریخ، فرهنگ و توسعه کهن و باشکوه ایران گفت: از همکاری با جمهوری اسلامی ایران که دارای تجربه‌ای 30 ساله در ابعاد سیاسی، اقتصادی، صنعتی و دفاعی است استقبال می‌کنیم.



وی ضمن تاکید بر گسترش روابط دفاعی ایران و اکوادور گفت: آمادگی همکاری در زمینه دفاعی، فنی و صنعتی با ایران هستیم.



کوره‌آ با ابراز خرسندی از بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای وزارت دفاع گفت: ایران به پیشرفتهای بسیار خوبی در زمینه‌های دفاعی و نظامی نائل شده است.



سردار نجار نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی ایران برای توسعه همکاریهای دفاعی با اکوادور گفت: سفر هیئت بلندپایه سیاسی ‌ـ دفاعی اکوادور به ایران و بازدید از نمایشگاه توانمندیهای وزارت دفاع ، نقطه عطفی در روابط دو کشور به شمار می رود.



وی با تشریح توانمندیهای صنایع دفاعی وزارت دفاع گفت: ما آماده‌ایم تجارب خود را در حوزه‌های مختلف صنعت دفاعی در اختیار کشور دوست و برادر اکوادور قرار دهیم.



به گفته نجار گفتگوهای بسیار سازنده و مثبتی با وزیر دفاع اکوادور پیرامون راههای گسترش روابط دفاعی انجام شده است.