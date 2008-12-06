مشکلات ملکی حریم راه آهن باید در گرمدره کرج برطرف شود

سید حجت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از 200 ملک شهرک ناصریه و سعادتیه گرمدره کرج در حریم راه آهن قرار دارد که متاسفانه مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی نسبت به تملک این ملک ها اقدامی نمی کند.

وی افزود: شهرداری نیز اجازه صدور جواز به منظور نوسازی منازل مسکونی یا ارائه تراکم را به این افراد ندارد و این عدم تعیین و تکلیف این املاک مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این ملک ها سال ها قبل از آنکه این محدوده در حریم راه آهن قرار گیرد احداث شده و هرچه سریعتر به منظور حل شدن مشکلات شهروندان این معضل برطرف شود.

موسوی ادامه داد: مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی نیز معتقدند که تنها در صورتی این ملک ها از سوی این نهاد تملک می شود که قرار باشد طرح عمرانی در این محدوده انجام شود و در غیر این صورت این ملک ها تنها در محدوده حفاظتی راه آهن هستند و بودجه ای برای تملک آنان وجود ندارد.

شهردار گرمدره عنوان کرد: با دستور فرماندار شهرستان کرج مقرر شده است که این ملک ها به صورت کامل شناسایی و اولویت بندی شود و خدمات اولیه رفاهی نیز به آنان داده شود تا تعیین و تکلیف نهایی نیز صورت گیرد.