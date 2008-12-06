مشکلات متون اسلام شناسی در دانشگاه های آمریکا جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پرفسور ارنست ظهر امروز در جریان کنگره مکتب شیراز در شیراز، با اشاره به مشکلات آموزشی متون اسلام شناسی در دانشگاه های آمریکا نیز بیان کرد: من امسال مسئولیت تدریس درس "آشنایی مقدماتی با تمدن اسلامی" را برای بیش از 200دانشجو به عهده داشتم و در پاسخ به نیازهای دانشجویان برای استفاده از شیوه ای نظام مندتر در تدریس این متون از کتابی جدید استفاده کردم که تالیف یک نویسنده آمریکایی بود.

وی گفت: هر چه در کتاب جلوتر می رفتیم به مشکلات جدیدی در نحوه ارائه مولف بر می خوردم و به عنوان مثل وی در ذیل مبحث فلسفه ادعای قابل توجهی کرده که بر اساس آن از قرن 13 میلادی به بعد تفکر و تعمق فلسفی در جوامع اسلامی در عمل متوقف شده که این ادعا کاملا نادرست است.

این استاد دانشگاه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه این ادعا از اشتباهی نشات می گیرد که نتیجه بی اطلاعی مولف از مکتبهای فلسفه اسلامی در شرق و به خصوص ایران است، افزود: در این راستا تا همین اواخر اگر هر نوع کتاب تاریخی فلسفه یا تاریخ عام را تورق کنیم این روایت کلیشه ای را می بینیم که تاریخ فلسفه با یونان باستان شروع می شود، نقطه اوج آن افلاطون و ارسطو بوده و بعد از آن به مسیحیت نخستین میرسد و سپس تمام می شود و بیشتر مراجع فکری بر آن بودند تا بگویند ابن رشد که آخرین فیلسوف عربی به شمار می رود نماد ناقوس مرگ فلسفه در میان مسلمانان است.

وی ضمن تکذیب این ادعاها عنوان کرد: پس از این اندیشمند جهان عرب، شاهد بودیم که مکتبهای بزرگ فلسفی در شرق جهان اسلام به خصوص ایران رشد یافتند.

این استاد دانشگاه چنین دیدگاه های نادرستی را نشات گرفته از شرق شناسی اروپا محور دانست و افزود: به نظر می رسد که تعصب منفی، مضر و بیمارگونه حتی در میان محققان نیز وجود دارد.این روابط بسیار محدود باعث شده که سطح و میزان تحقیق درباره ایران در دانشگاه های آمریکا حتی در بخش های ایران پژوهشی آن به طور جدی کاهش بیابد و تحقیقات دانشگاهی به طور گسترده ای منتشر نشود.

محدودیت ارتباط بین اندیشمندان ایرانی و آمریکایی تبعات گسترده ای دارد

پروفسور ارنست در ادامه محدودیت ارتباط بین اندیشمندان ایرانی و آمریکایی را یکی از علل ناشناخته ماندن مکاتب اسلامی و ایرانی دانست و یادآور شد این ارتباط باید با تدابیر مسئولان ایرانی آغاز شود.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به ارتقای چنین روابط فرهنگی میان دانشگاه های آمریکا و ایران اظهار داشت: از دست اندرکاران این گردهمایی تقاضا دارم راه حلی بیابند تا بتوانند نتایج پژوهشهای خود را هرچه گسترده تر مبادله کنند و آنها را در دسترس مخاطبان عام قرار دهند تا نتایج میمون آن بتواند تاثیر مناسبی بر شناحت ما از چنین پدیده مهمی به نام" مکتب شیراز بگذارد.

این استاد دانشگاه کارولیانی شمالی آمریکا اضافه کرد: در عین حال از مسئولان سیاسی و فرهنگی در ایران و آمریکا نیز مصرانه می خواهیم تا منفعتهای حاصل از افزایش ارتباطات فرهنگی میان ایرانیان و آمریکاییها را به عنوان یک نیاز ضروری برای هر دو جامعه تلقی کنند و امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک یک کرسی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه محل تدریس خود تاسیس کنم.

این استاد دانشگاه کارولینای شمالی در بخش دیگری از سخنان خود از شیراز به عنوان دارالعلم یاد کرد که بسیاری از عرفا و حکمای آن دوران در این مرکز حضور داشته اند.

وی تاکید کرد: از نظر فلسفی نیز شیراز نقشی همیشگی را به عنوان موطن شخصیتهای برجسته ای چون جلال الدین دوانی، غیاث الدین منصور دشتکی و.. ایفا کرده است.

ان شرق شناس آمریکایی تاکنون چهار بار برای شرکت در همایش های فرهنگی مختلف به ایران سفر کرده است.