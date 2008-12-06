کارشناسان فوتبال خواستار استفاده از سرمربی داخلی برای تیم امید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، امیرحاج رضایی، احمد خداداد، محمود بیداریان، حسین چرخابی، منصور ابراهیم زاده، بیژن ذوالفقار نسب، افشین پیروانی و فریدون معینی برگزار شد، حاضرین خواستار استفاده از سرمربی داخلی برای تیم ملی جوانان شدند.

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون ضمن تشکر از رئیس کمیته تیم‌های ملی گفت: به دلیل حضور در بازیهای المپیک و جام جهانی باید بسترسازی مناسبی برای تیم جوانان صورت گیرد. حسن استفاده از مربی داخلی حضور مستمر دربخش‌های مختلف بوده و با بررسی در بازیهای لیگ می توان استعدادهای خوبی را معرفی و استفاده کرد.

مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون نیز در این نشست گفت: با استفاده از تجربیات مربیان زبده می توان بستر موفقیت تیم‌های ملی را فراهم کرد. از همین رو با طرح‌های مختلف قصد داریم تا طرح 25 ساله فدراسیون را در بخش تجهیزات و برنامه‌های مختلف به اجرا در آوریم تا به هدف‌مان که همانا موفقیت تیم‌های ملی است، برسیم.

فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان بیان کرد: مهمترین موضوع، انتخاب سرمربی برای تیم فوتبال امید است، تفاوتی هم نمی کند که این مربی خارجی باشد یا داخلی. معتقدم برای توسعه فوتبال می توان از مربی خارجی نیز استفاده کرد اما در این میان استفاده از مربیان داخلی نیز بسیار مثمرثمر بوده چرا که مربیان داخلی شرایط فرهنگی ما را درک کرده و می توانند راحت‌تر به مشکلات تیم‌ها رسیدگی کنند.

نشست امروز کارشناسان و مربیان فوتبال در محل فدراسیون

احمد خداداد نیز گفت: مربی داخلی در زمینه فرهنگ سازی مطابق با فرهنگ ایرانی ،مدیریت بالا و با آموزش فوق العاده می تواند برای تیم ملی مفید باشد.

حاج رضایی در این جلسه اعلام کرد که ورزش ایران روند رو به رشد خود را طی می کند و خوشحالم که مسئولان با اینگونه جلسات موارد مختلف تیم ملی را مورد بررسی قرار می دهند. در طول دورانی که به عنوان کارشناس فوتبال فعالیت داشتم برای نخستین بار بود که از نزدیک در خصوص مشکلات فوتبال با مسئولین به بحث و بررسی می پردازیم.

وی افزود: فوتبال ایران به یک آسیب شناس نیاز دارد و با بررسی نقاط ضعف می توان در اینده شاهد رشد و موفقیت ورزش فوتبال بود.

ابراهیم زاده، سرمربی تیم ذوب آهن نیز در این جلسه از مسئولان فدراسیون خواست تا با برگزاری جلسات پی در پی مشکلات تیم‌های ملی را در هر رده‌ای پیگیری نمایند تا ورزش فوتبال پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.

وی افزود: این تیم نیاز دارد که به صورت صحیح تربیت شود و از نفراتی باید استفاده کرد که مانند معلم برای شاگردانش دلسوزی کرده و تیم قدرتمندی را تربیت کند.

چرخابی، سرمربی سپاهان اصفهان نیز که بعد از 28 سال برای اولین بار با مسئولان فدراسیون دیدار کرد، گفت: معتقدم انتقادها باید از طریق جلسات گوناگون مطرح شود نه از طریق رسانه ها.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با بیان انتقادات و مشکلات مطمئنا می توان با برنامه‌های سازنده، توسعه فوتبال را شاهد بود.

12 نفر از سوی فدراسیون فوتبال دعوت شده بودند که 8 مربی حضور داشتند.