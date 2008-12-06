کشت بیش از 100 هزار اصله نهال حرا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اعلام سازمان منطقه آزاد قشم، فرید فیروزی در این خصوص اظهار داشت: بهترین زمان کاشت نهال حرا آبان ماه و آذر ماه هر سال است و شرکت کشت و صنعت و خدمات فضای سبز منطقه آزاد همانند سالهای گذشته در این ایام، اقدام به کاشت نهال حرا که مناسب آب و هوای جزیره قشم است میکنند.
وی ادامه داد: برای توسعه جنگل حرا، عملیات کاشت نهال حرا در سواحل روستاهای ، زینبی، پیپشت و نقاشه با هزینهای بالغ بر 450 میلیون ریال به طور کامل صورت گرفته است.
این مقام مسئول افزود:هدف از اجرای طرح کاشت نهال حرا در این جزیره، گسترش کمربند سبز قشم، جلوگیری از فرسایش منطقه ای سواحل، ایجاد پوشش گیاهی سبز و بیابانزدایی، فراهم کردن زمینههای تولید و تکثیر آبزیان در مناطقی که نهالهای حرا در آن کاشته میشود و تولید علوفه دامی است.
فیروزی کار کاشت چمن، نشاهای فصلی، درخت و درختچههای زینتی، لچکی ها و نخلهایی از میناب در سطح شهر قشم و توسعه فضای سبز شهر درگهان را از دیگر خدمات در دست اقدام فضای سبز و کشت و صنعت سازمان منطقه آزاد قشم برشمرد و گفت: مراحل پایانی ساخت دهها پروژه عمرانی در بخش گیاهشناسی شهر قشم، گل و گیاه، محوطه سازی، ایجاد آب نما، آلاچیق، برکه و آبشار در مراحل پایانی قراردارد و در دهه فجر سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
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