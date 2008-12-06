اعزام یگانهای ستاد حوادث هرمزگان برای کمک به اکیپهای راهداری کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یاسر حزباوی عصر امروز در حاشیه نشست با استاندار هرمزگان اظهار داشت: در قالب طرح جامع امدادی کشور استانهای همجوار با یکدیگر در قالب یگانهای معین در صورت نیاز به تجهیزات ویژه ای در مواقع بحران این امکانات را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.

وی ادامه داد: حسب بارش شدید باران و برف در استان کرمان، یگانهایی متشکل از خودروهای دو دیفرانسیل حامل اقلام امدادی، و شماری لودر و گریدر جهت بازگشایی راههای این استان در محل ایستگاههای راهداری مرزی میان دو استان مستقر شدند تا در ماموریت های امدادی این استان مشمارکت کنند.

حزباوی افزود: یگانهای متعددی نیز در استان هرمزگان متناسب با نیاز منطقه موجود است و مشکلی در خصوص تامین تجهیزات استان وجود ندارد.