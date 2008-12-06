به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی فخریان با بیان اینکه اتحادیه باید در فضای مطبوعاتی و عمومی جامعه بیشتر وارد شود تا بتوانیم نقاط کور درباره فعالیتهای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان را برطرف کنیم اظهار داشت: این تشکل دانشآموزی به عنوان وزنهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی در جامعه مطرح و تأثیرگذار است.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان گفت: بحث مهم و اساسی نقد را در مجموعه اتحادیه جدی بگیرید و نقدی را که شما دانشآموزان اهل علم انجام میدهید یقیناً نقد منصفانه است و انتقاد نه تنها در مجموعه ما بلکه در کل جامعه موجب رشد و شکوفایی میشود و از این جهت ما هم فضا را بازگذاشته و همواره آماده پذیرش و استفاده از نظرات شما هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مفاهیم انقلاب به درستی به نسل سوم منتقل نشده است ادامه داد: برهمین اساس طرح گفتمان انقلاب اسلامی به مناسبت سیامین سالگرد پیروزی انقلاب اجرا میشود که بر اساس آن بازشناسی منظومه فکری گفتمان انقلاب اسلامی در میان نسل سوم به ویژه دانشآموزان، تعمیق بصیرت و انتقال مفاهیم گفتمان انقلاب با محوریت عدالت و پیشرفت، بازشناسی و ارائه هدفمند اندیشهها و ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) به نسل سوم انقلاب و ارائه الگوی زندگی انقلابی با اولویت نسل سوم انقلاب اسلامی از مهمترین اهداف اصلی این طرح است.
فخریان در ادامه اظهار داشت: براساس برنامهریزیهای انجام شده در ایامالله دهه فجر سالجاری نمایشگاهی از دستاوردهای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در تهران برپا خواهد شد.
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