طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق باید هر چه سریعتر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان عصر امروز در همایش بزرگ تجدید وحدت اصولگرایان مازندران که به همت حزب موتلفه اسلامی مازندران در سالن اجتماعات امامزاده عباس ساری برگزار شد، افزود: دعوت از چهره های همه احزب مختلف در همایش 30 سال قانونگذاری نمونه ای از معنای واقعی اصولگرایی در خانه ملت است.

وی خاطرنشان کرد: آزادی انتخابات، توسعه مراکز دانشگاهی، افزایش ورودی دانشجویان دختر، نشانه های قانونگذاری درخشان و پارامترهای موفقیت مجلس و دولت اصولگرای نظام جمهوری اسلامی است.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه ایران اسلامی در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رشد علمی و فرهنگی، نظام مردمسالار دینی و قانون اساسی آزادی آور دست یافته است تصریح کرد: آرمان و آروزهای قابل تحقق دولت اصولگرا بیش از اینها است که باید محقق شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذاری ایران اکنون دارای تجربه 30 ساله درخشانی است یادآور شد: تلاش تمامی نیروهای خط انقلاب، امام و رهبری رساندن ایران به قطب اول منطقه در تمامی عرصه ها بر اساس افق چشم انداز است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 220 کرسی از 280 کرسی منتخبان مردم در خانه ملت مربوط به گروههای اصولگرا است اظهار داشت: شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با اتحاد همه نمایندگان مجلس شعار اصولگرایی را در خانه ملت ترویج کرده است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مدعیان دموکراسی اکنون در کشور پایه گذاران لیبرال دموکراسی غرب هستند خواستار تغییر نام جناح اصلاح طلبان کشور شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پیگیری بودجه تخصیصی و تصویبی مجلس به دولت از وظایف اساسی نمایندگان است افزود: اقتدار مجلس هشتم هم اکنون در مجالس دنیا زبانزد است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هشتم با یکدیگر قرار گذاشته اند اگر در حین خدمت در خانه ملت گرفتار افرادی نظیر شهرام جزایریها شوند پای او را قطع کنند خاطرنشان کرد: روزنامه های به ظاهر روشنفکرانه اکنون با طرح ادعاهای دروغین قصد تخریب و تخطئه دولت و مجلس را دارند که مردم باید از آنان حذر کنند.

این نماینده اصولگرای خانه ملت با اعلام این مطلب که طرح تحصیل دانشجویان دختر و متاهل در محل سکونت خود اکنون در مجلس در دست بررسی است اظهار امیدواری کرد: با تصویب این طرح بسیاری از هزینه های تحصیلی دانشجویان متاهل و دختر کاهش یابد و آسودگی خاطر خانواده ها فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم فراهم آوردن فضای نشاط و شور برای حضور مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری افزود: فضای انتخابات ایران اسلامی نباید به واسطه مسائل حزبی خدشه دارد شود.

بادامچیان گفت: اخلاق و شیوه های اسلامی همواره در همه انتخاباتهای ایران زبانزد بوده و انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز با حضور پرشور و آگاهانه مردم پررنگتر خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به یکی از حاضران در جلسه که طرح موضوع استیضاح وزیران را در این برهه زمانی به ضرر دولت و ملت خواند اظهار داشت: استیضاح حق نمایندگان است ولی بعید می رسد تا انتخابات ریاست جمهوری استیضاحی مطرح شود و یا رای بیاورد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اکنون این حزب در صدد کمک به اجماع اصولگرایان برای انتخاب نامزدی اصلح و واحد است افزود: فعلا در مورد هیچیک از نامزدها اظهار نظر نمی کنم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر علت تشکیل فراکسیون جدید توسط محمدرضا باهنر گفت: باهنر اکنون هم نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس بوده و هم نائب رئیس مجلس است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در مورد طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق گفت: به رغم اجرای سخت این طرح دولت باید هر چه سریعتر این طرح را اجرایی کند.

وی در مورد نامزدی حجت الاسلام ناطق نوری در انتخابات نیز تاکید کرد که ناطق نوری از شخصیتهای ارزشمند نظام بوده و خدمات و سوابق ارزشمند وی برای جامعه مفید و با برکت است و وی مورد احترام جامعه، دولت و حزب موتلفه اسلامی است.

بادامچیان در پایان تاکید کرد که موتلفه در خدمت نظام بوده و در خدمت ابزار و قدرت نیست با این حال اگر قدرت برای خدمت به خلق باشد از آن استقبال خواهد کرد.