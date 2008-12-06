نخستین ناو روسی وارد کانال پاناما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام کنترل کانال پاناما روز شنبه به خبرنگاران گفت: ناو "آدمیرال چاباننکو" سحرگاه امروز با بیش از 450 خدمه پس از رزمایش دریایی مشترک با ونزوئلا وارد کانال پاناما شد.

این ناو روسی پس از پیمودن 77 کیلومتر در طول کانال پاناما در پایگاه دریایی رودمن لنگر خواهد انداخت.

عبور این ناو یک حرکت نمادین پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.

کانال پاناما و ناو روسیه

این درحالی است که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه اخیرا سفری دوره ای به کشورهای آمریکای لاتین ازجمله کوبا، ونزوئلا و برزیل داشت. وی در این سفرها قراردادهای بسیاری ازجمله همکاری در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای به امضا رساند.

آشنایی با کانال پاناما:

کانال پاناما یک آبراه غیرطبیعی است که در کشور پاناما احداث شده و اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس ارتباط می دهد.

این کانال که در جریان یکی از بزرگترین و دشوارترین پروژه های مهندسی در جهان ایجاد گشته، یکی از سرشناس ترین و مهمترین کانالهای جهان به شمار می رود.

در شرایطی که راه معمولی کشتیرانی میان شهرهای نیویورک و سن فرانسیسکو، 225 هزار کیلومتر مسافت دارد، عبور از کانال پاناما این مسافت را به 9500 کیلومتر کاهش می دهد.

ایده اولیه ایجاد یک کانال در کشور پاناما به قرن 16 بازمی گردد و اولین تلاش برای ایجاد این کانال به سال 1880 میلادی و به رهبری فرانسوی ها مربوط می شود. پس از شکست این پروژه که به کشته شدن 21 هزار و 900 کارگر انجامید، پروژه نهایی توسط آمریکایی ها ادامه یافت و در حدود سال 1900 میلادی به انجام رسید تا سرانجام این کانال در سال 1924 برای استفاده گشایش یافت.

ایجاد این کانال 77 کیلومتری با دشواری های بسیاری همراه بود، به نحوی که پس از پایان کار هزاران کارگر جان خود را از دست دادند.

این کانال توانست انقلابی در تجارت دریایی پدید آورد. تنها در سال 2005 میلادی تعداد 14 هزار و 11 شناور از آن عبور کردند.