تاکید خبرنگار مضروب بر شکایت از خداداد/ دوشنبه رای نهایی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که عصر امروز با حضور مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی ، اعضای کمیته انضباطی(عبداللهی، روغنی ، سلیمانیان) ، قاسم محمدی خبرنگار مضروب، جعفر جعفری مدیر عامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز، نماینده حقوقی باشگاه پیام خراسان و افشین پیروانی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در محل کمیته انضباطی برگزارشد، شاکیان پرونده (خبرنگارمضروب و مدیرعامل باشگاه مقاومت) بر شکایت خود نسبت به خداداد عزیزی تاکید و خواستار برخورد جدی کمیته انضباطی با وی شدند.

شاکیان پرونده همچنین مطرح کردن این درگیری درشبکه های تلویزیونی ایرانی خارج از کشور را مغایر منافع ملی عنوان کردند وخواستاربرخورد کمیته انضباطی با اینگونه مسائل برای خدشه دار کردن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران شدند.

در این جلسه با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و گزارش های ارسالی ، ضرب و شتم خداداد عزیزی نسبت به خبرنگار روزنامه خبرجنوب مورد بررسی قرار گرفت.

کمیته انضباطی همچنین به منظور مشخص کردن وضعیت رضایت خبرنگار از شکایت خود نسبت به خداداد عزیزی در بیمارستان محل بستری، نماینده ای را مامور کرد تا با سفر به مشهد استعلامات لازم را از مراجع ذیربط در این زمینه جمع آوری کند.

براساس گفته مجتبی شریفی تحقیقات لازم پیرامون این پرونده تقریبا کامل شده و کمیته انضباطی پس از جمع بندی اطلاعات تا روز دوشنبه رای نهایی خود را پیرامون این پرونده اعلام خواهد کرد.

در این جلسه همچنین افشین پیروانی در خصوص تماس خداداد عزیزی با وی برای جلب رضایت خبرنگار مضروب اظهار داشت: خداداد هیچگونه تماسی با من در این زمینه نداشته و مدتهاست خداداد را ندیده ام.

وی اضافه کرد: امروز فقط بواسطه اینکه سالها با خداداد همبازی بوده ام به کمیته انضباطی آمده ام و هدفم این است تا اگر بتوانم در این ماجرا وساطت کنم تا ماجرا به خوبی و خوشی حل و فصل شود.