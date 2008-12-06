بخش خصوصی دنیا روی دانشگاه آزاد حساب ویژه باز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی که شنبه شب دراولین جشنواره برترین های دانشگاه آزاد اسلامی سخن می گفت، با اشاره به انتقادهای موجود نسبت به این دانشگاه خطاب به منتقدان این سئوال را مطرح کرد که اگر دانشگاه آزاد نبود یک و نیم میلیون دانشجوی امروز و دو و نیم میلیون دانشجوی فارغ التحصیل و 30 هزار مربی دانشگاه کجا بودند و چه شرایطی را داشتند.

وی گفت : جواب این سئوال را اگر کسی داد و قانع کننده بود معلوم می شود انتقادهایشان بجاست.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشگاه آزاد نه مال شخص خاصی است و نه مالکی دارد، بلکه این دانشگاه مال کشور است چرا که منبع آن را دانشجویان تامین می کنند و تنها نزدیک به 5 درصد آن را دانشگاه آزاد تامین می کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به تقاضاهای امروز کشور برای ادامه تحصیل گفت: امروز وارد فضایی شده ایم که تقاضاهای بسیاری برای ادامه تحصیل می شود که بسیار مهم است. امروز تقاضاهای بسیاری برای ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی وجود دارد به طوری که طبق آمار موجود حدود 500 هزار نفر هر سال متقاضی ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای هستند اما متاسفانه کمتر از 70 هزار نفر پذیرفته می شوند.

وی افزود: امروز باید همت بلند و تلاش زیادی کرد تا کسانی که عاشقانه علاقمند تحصیل در مقطع بالا هستند و هزینه هایشان را نیز خود پرداخت می کنند ، بتوانند تحصیل کنند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به انتقادهای موجود در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز آدمهایی هستند که مثل گذشته نمی خواهند کارهای بزرگ در دانشگاه آزاد صورت بگیرد از سوی دیگر نیز خودشان هم نمی توانند جوابگوی این تقاضاها باشند. امسال ما در سیاست های کلی برنامه پنجم که برای رهبر معظم انقلاب ارسال شده اقدامات بزرگی برای مقاطع تحصیلی در نظر گرفتیم که اجرای آن همت های بزرگ می طلبد.

رئیس هیئت مدیره دانشگاه آزاد تصریح کرد: امروز 20 درصد دانشجویان از مقاطع کارشناسی وارد مقاطع بالاتر می شوند که باید ظرفیت های آن نیز آماده شود. ما باید تلاش کنیم تا در سطح بین الملل چه در زمینه ارائه مقاله و چه در زمینه موضوعات مختلف پیشرفت کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه به سند چشم انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و گفت: ما برنامه 20 ساله را در افق سند چشم انداز داریم که امیدواریم با همت اساتید و مدیران بتوانیم کشورمان را در برابر متقاضیان تحصیل جوابگو باشیم تا آنها احساس عجز نکنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: اگر دولت ، مجلس و هر یک از مراکز دولتی مایلند به دانشگاه آزاد کمک کنند به جای اینکه دست بر روی دانشگاه بگذارند ، بیایند وامهای بدون بهره و طولانی مدت به دانشجویان بدهند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله و اصل 44 گفت: دانشگاه آزاد در آغاز کار به سمتی رفته است که 25 سال بعد نظام تصمیم گرفت که آن مسیر را در پیش بگیرد . امروز در تمامی بخش ها ما مشکل خصوصی سازی را شاهدیم اما تنها جایی که در این زمینه مشکل ندارد دانشگاه آزاد است.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی این توان را دارد که در 30 استان کشور پارک های علمی و فناوری را تاسیس کند کاری که شاید دیگر دانشگاهها نتوانند انجام دهند. دانشگاه آزاد می تواند سرمایه جذب کند برای اینکه دانشجویان احساس می کنند که کارشان بر روی زمین نخواهد ماند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود به استعداد فراوان ایرانیان اشاره کرد و گفت: در ژنهای ایرانیان تمدن 2500 ساله و دوران اسلام وجود دارد به طوری که امروز به تکامل رسیده است. ما منابع طبیعی را در اختیار داریم و جزو 2، 3 کشور دنیا هستیم که از نظر منابع طبیعی در بهترین منطقه جغرافیایی قرار داریم. ما در قلب دنیا هستیم پس چه کم داریم چرا نباید الگوی دنیا و در رده پیشرفته ترین ها باشیم .

رئیس هیئت مدیره دانشگاه آزاد تصریح کرد: امروز بخش خصوصی دنیا بر روی دانشگاه آزاد حساب ویژه ای باز کرده به طوری که در شوراها، مدیریت ها، هیئت مدیره ها نمایندگان دانشگاه آزاد رای اول را کسب می کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما روزی که نهال کوچکی به نام دانشگاه آزاد را غرس کردیم ، فکر نمی کردیم این نهال با سرعت یک ربع قرن به این موقعیت برسد. می دانستیم تقاضا در کشور فراوان است و جواب دادن به مردم و عرضه کردن میدان تحصیل کار پررونقی خواهد بود اما نه به این سرعت.

وی گفت: ما در گذشته شاهد بودیم که جوانان پشت درهای کنکور می ماندند و صف های طولانی تشکیل می دادند ، در نهایت تعداد کمی از آنها وارد دانشگاه می شدند و بسیاری سرخورده به خانواده هایشان باز می گشتند . تنها راه درآن دوران شاید خروج از کشور بود ، اما آن روز دلسوزان کشور فکر کردند راهی جز این نیست که در اقیانوس مردم وارد شوند و از آن استفاده کنند تا این شجره مقدس را غرس کنیم ، بسیار سخت بود اما امام با هزینه اندک ولی بسیار ارزنده به این کار کمک کردند و بعد زمین بزرگی را که به ایشان هدیه شده بود را نیز به دانشگاه آزاد هدیه کردند. امام با این کارشان شروع کار را سهل کردند که همین امر باعث شد که دیگران به بدگویی هایی که وجود داشت ادامه ندهند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: امروز خوشبختانه به اینجا رسیده ایم که صحبت از حذف کنکور است که امیدوارم این کار نیز صورت بگیرد. حال سئوالی که به میان می آید این است که چه مقدار از این پیشرفت ها مربوط به دانشگاه دولتی است و چه مقدار مربوط به دانشگاه آزاد. البته باید بگویم اگر دانشگاه آزاد نبود، دولتی ها هم توسعه پیدا نمی کردند . آنها می بینند عقب می افتند و تلاش می کنند تا به دانشگاه آزاد برسند که البته این کار ، کار خوبی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود ، خطاب به حاضران گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی آنچنان ریشه در اعماق جامعه دارد که کسی نمی تواند آن را از پی درآورد چرا که این دانشگاه متعلق به خود مردم است و در آینده ای نزدیک جهش های بزرگی را از این دانشگاه خواهیم دید.

در ابتدای این مراسم دکتر عبد الله جاسبی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد این دانشگاه پرداخت.

در این مراسم همچنین از برترین های دانشگاه آزاد اسلامی با لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم تعدادی از برترین های دانشگاه آزاد خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی از وی خواستند که دبیرخانه دائمی در دانشگاه آزاد تاسیس شود تا خواسته های آنان را تامین کند و رئیس هیئت مدیره دانشگاه آزاد نیز از مسئولان دانشگاه خواست که این خواسته را برآورده کنند .