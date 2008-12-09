1424 دانش آموز معلول در مدارس کهگیلویه و بویراحمد تحصیل می کنند

علی نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این دانش آموزان معلولان جسمی و حرکتی، نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و دارای مشکلات ویژه یادگیری و همچنین نیمه بینا و نیمه شنوا هستند .

وی بیان داشت: 22مرکز مستقل و 10 مرکز ضمیمه آموزشی برای تحصیل دانش آموزان معلول در استان وجود دارد.

نیکنام تصریح کرد: دانش آموزان مراکز استثنائی این استان دارای توانمندی های ویژه علمی و حرفه ای هستند و امسال 80 درصد از فارغ التحصیلان این مراکز به موسسات آموزش عالی راه یافته اند .