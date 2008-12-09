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۱۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

15 طرح قرآنی در دهه فجر امسال در گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان گیلان از اجرای 15 طرح قرآنی در دهه فجر امسال در این استان خبرداد.

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برپایی نمایشگاهی تحت عنوان قرآن و انقلاب، برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی، 10 محفل انس با قرآن، 30 ختم قرآن، 30 جلسه تفسیر قرآن کریم، مقاله نویسی با موضوعات قرآنی، تهیه و توزیع تراکتهای تبلیغی با مضامین قرآنی از جمله این برنامه هاست.

وی درادامه، تجلیل از اساتید و پیشکسوتان قرآنی استان، توزیع قرآن در بین 30 مرکز و موسسه قرآنی، حمایت و پشتیبانی از 30 مرکز قرآنی، برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان، جشنواره قرآن جوان و جشن پیروزی انقلاب در چهار مرکز قرآنی از دیگر طرحهای در دست اقدام این کمیته عنوان کرد.

کد مطلب 796271

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