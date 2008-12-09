15 طرح قرآنی در دهه فجر امسال در گیلان اجرا می شود

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برپایی نمایشگاهی تحت عنوان قرآن و انقلاب، برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی، 10 محفل انس با قرآن، 30 ختم قرآن، 30 جلسه تفسیر قرآن کریم، مقاله نویسی با موضوعات قرآنی، تهیه و توزیع تراکتهای تبلیغی با مضامین قرآنی از جمله این برنامه هاست.

وی درادامه، تجلیل از اساتید و پیشکسوتان قرآنی استان، توزیع قرآن در بین 30 مرکز و موسسه قرآنی، حمایت و پشتیبانی از 30 مرکز قرآنی، برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان، جشنواره قرآن جوان و جشن پیروزی انقلاب در چهار مرکز قرآنی از دیگر طرحهای در دست اقدام این کمیته عنوان کرد.