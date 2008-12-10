خوزستان هنوز از تبعات جنگ لطمه می خورد

سید محمد جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در حوادثی مثل زلزله بم و منجیل مردم آسیب دیده در همان شهرها اسکان یافتند تا خانه های آنان ساخته شد ولی در جنگ تحمیلی مردم شهرهای آبادان و خرمشهر و سایر مناطق جنگ زده به غیر از پوشاکی که برتن کرده بودند هیچ چیز دیگری از زندگی خود را با خود نبردند و با مهاجرت به شهرهای دیگر از زندگی خود را از نو آغاز کردند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی عواقب فراوانی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی برای مردم خوزستان به همراه داشت و تا به امروز کل استان از بابت جنگ ضربه می خورد و این استان متناسب با ثروت های عظیمی که دارد، توسعه نیافته است.

یکی از تبعات جنگ بیکاری نیروهای بومی خوزستان است

حجازی تاکید کرد: یک سال قبل از جنگ رتبه خوزستان در قبولی های کنکور دوم بود ولی اکنون در رده 24 است که البته سال های قبل این رتبه نازلتر هم بود و این افت باعث شد ما در تامین نیروهای متخصص برای پروژه های استانی با مشکل مواجه و نیازمند نیروهای غیربومی سایر استان ها شویم که این خود پایه گذار بیکاری جوانان استان و افزایش بی رویه مهاجرت نیروی کار غیربومی به استان شد.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان تمام امتیازات مهم کشور را در اختیار دارد، اظهار داشت: خوزستان از لحاظ آب، نفت، گاز، کشاورزی، بنادر تجاری و صیادی و جاذبه های گردشگری به خصوص در زمینه دفاع مقدس سرآمد کشور است ولی تمام این موارد باعث نشده خوزستان مثل سایر استان های کشور توسعه یابد.

زمان بازسازی فکری برای بخش اقتصادی مردم نشد

حجازی با اشاره به اینکه در زمان بازسازی آبادان و خرمشهر فکری برای بخش اقتصادی مردم نشد، تصریح کرد: جنگ باعث شد تجار و کارآفرینان این دو شهر مهاجرت کنند و دیگر هیچگاه بازنگردند به همین علت شهرهای آبادان و خرمشهر هیچگاه رونق گذشته خود که در زمینه های کشاورزی و تجارت بود به دست نیاورند.

وی گفت: مشکلات فراوان شهرهای جنوبی استان که در جنگ آسیب های فروانی دیده اند باعث شده هر کس در استان مسئولیت بگیرد، فکر خود را معطوف این شهرها کند و این عامل باعث فراموشی مزیت های شهرهای دیگر به خصوص شهرهای شمالی استان شد و حالا مشاهده می کنیم که شهرهای شمالی استان نیز به توسعه متناسب نرسیده اند و دچار عقب افتادگی شده اند.

حجازی اظهار داشت: در سفر اول هیئت دولت به استان سعی کردیم مصوبات زیرساخت های استان را شامل شود ولی به علت اینکه بودجه سال بعد سفر هیئت دولت بسته شده بود ما از سال 1387 ساخت و اجرای پروژه های مصوب سفر اول را آغاز کردیم.