به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این روزها ورزش فوتبال بانوان در لرستان تنها نام این ورزش مفرح را یدک می کشد به نوعی که تیم های فوتبال بانوان این استان علیرغم توانمندی مثال زدنی خود هنوز نتوانسته اند در مسابقات مهمی شرکت کنند.

نداشتن زمین چمن و امکانات و تجهیزات این ورزش موجب دلزدگی ورزشکاران شده طوریکه فوتبالیست های بانوی لرستانی برای بازی در چمن به عنوان اولین لازمه این ورزش پرطرفدار باید ماهها دوندگی کنند و در بسیاری از موارد این تلاش ها به ثمر نمی رسد.

بانوان لرستانی به زعم کارشناسان از قدرت بدنی و تکنیک بالایی در عرصه ورزش به ویژه فوتبال برخوردار هستند ولی بی مهری که امروز در حق این رشته ورزشی بانوان صورت می گیرد نشان دهنده این است که این امر نیازمند فرهنگ سازی و توجه بیشتر مسئولان است.

یک نونهال لرستانی در جریان مسابقات دانش آموزی با دیدن خبرنگار مهر از تعطیلی تمرینات تیم فوتبال نونهالان دختر گلایه کرده و از وی می خواهد که در این زمینه خبر بنویسد.

این دختر نونهال فوتبالیست در گفتگو با مهر اظهار داشت: حدود دو ماه است که تمرینات تیم فوتبال نونهالان که برای شرکت در مسابقات کشوری برگزار می شد تعطیل شده است و علیرغم اینکه خود من چندبار به سالن مراجعه کرده ام هیچ کدام از مربیانم را ندیده ام.

وی با بیان اینکه فوتبال تاثیر بدی بر روی درس خواندن وی نگذاشته است، گفت: با وجود اینکه همه هم سن و سال های من مشتاقانه در تمرینات شرکت می کردند و حتی شهریه ماهیانه که برای اجاره سالن بود را نیز می پرداختند ولی تمرینات تعطیل شد.

این دختر خردسال خرم آبادی در پاسخ به سئوالات مهر پیرامون وضعیت و امکانات ورزشی در این رشته، گفت: در مدتی که ما بازی می کردیم خودمان مجبور به تهیه لباس ورزشی بودیم و برخی از بچه ها نیز با لباس داخل خانه می آمدند.

وی ادامه می دهد: توپ هایی که ما از آنها استفاده می کردیم توپ های تیم پسران بود که بعد از ما تمرین داشتند و ما مجبور بودیم بیشتر اوقات خودمان دوباره با تلمبه توپ ها را باد کنیم.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: عوامل بسیاری دست در دست هم داد تا تمرین تیم فوتبال نونهالان این استان تعطیل شود.

مهستی ظفریان افزود: در ابتدا مسابقات قرار بود آذرماه برگزار شود ولی به دلیل به تعویق افتادن تاریخ این رقابت ها به اسفندماه و همچنین به علت اینکه فوتبالیست های این تیم دانش آموز هستند و ممکن بود به درس آنها لطمه بخورد تمرینات تعطیل شد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا تمرینات به منظور آمادگی دختران فوتبالیست در روزهای تعطیل استمرار نمی یابد، عنوان کرد: با توجه به سردی هوا تمرینات از زمین چمن به سالن انتقال یافت که متاسفانه با توجه به اینکه سالن های ورزشی خصوصی هستند سانس فوتبال بانوان لغو و قرارداد آن با آقایان بسته شد.

ظفریان با بیان اینکه برای اجاره سالن همواره با مشکل مواجهه بوده ایم، بیان داشت: این وضعیت در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان نسبت به وضعیت نونهالان بسیار بدتر است.

بانوان فوتبالیست لرستانی به دلیل عدم وجود زمین چمن و سالن استاندارد تاکنون نتوانسته اند در هیچ مسابقه ای شرکت کنند نایب رئیس هیئت فوتبال لرستان

نایب رئیس هیئت فوتبال استان لرستان با تاکید بر اینکه این ورزش در لرستان هنوز نیازمند فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد: علیرغم حمایت تربیت بدنی استان از ورزش فوتبال بانوان، بانوان فوتبالیست ما به دلیل عدم وجود زمین چمن و سالن استاندارد تاکنون نتوانسته اند در هیچ مسابقه ای شرکت کنند.

وی با اشاره به مسابقات اخیر کشوری در کرمانشاه، یادآور شد: با وجود همه تلاش ها من نتوانستم حتی برای 3 جلسه زمین چمن را برای تمرین بازیکنان تیم فوتبال بانوان فراهم کنم.

این مسئول با تاکید بر اینکه به هر کجا که برای گرفتن زمین چمن رفتم با ما به طور نامناسبی برخورد کردند، افزود: امروز با توجه به گسترش این ورزش مفرح باید دیدگاهها نسبت به آن تغییر کند و این امر نیازمند همت عمومی و فرهنگ سازی است.

ظفریان با تاکید بر اینکه خرم آباد سالن استاندارد برای فوتبال ندارد، تصریح کرد: فشار سالن کمتر از فشار هوای آزاد است و بازیکنان نمی توانند با تمرین در سالن در مسابقات فوتبال حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه بازیکنان فوتبال لرستان مستعد و دارای قابلیت های بدنی فروان هستند، ادامه داد: اما این بازیکنان برای حضور در یک مسابقه باید یاد بگیرند که چگونه در زمین چمن بدوند و هماهنگ شوند!

این مسئول فوتبال بانوان با تاکید بر اینکه هیئت فوتبال تمام تلاش خود را برای تامین تجهیزات مورد نیاز کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از بازیکنان لرستانی در تیم های مطرح کشور بازی می کنند و همواره در لیگ بانوان درخشیده اند.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به عدم حمایت بخش خصوصی از فوتبال بانوان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال نونهالان ما نمی توانند با هزینه هیئت فوتبال در مسابقات شرکت کنند و باید یک سازمان به عنوان اسپانسر این تیم را همراهی کند.

ظفریان ادامه داد: با وجود سر زدن به بسیاری از سازمان ها و شرکت ها هنوز هیچ کدام حاضر به قبول کردن اسپانسری تیم فوتبال نونهالان نشده اند.

یکی از مربیان با سابقه فوتبال بانوان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بانوان فوتبالیست از لحظات اولیه ورود به سالن تا زمان خروج و رفتن به منزل با مشکل مواجهه هستند.

نسرین دلفان با تاکید بر اینکه فوتبال بانوان هیچ گاه یک جای "درست و حسابی" برای تمرین نداشته است، افزود: این وضعیت به گونه ای است که تمرینات تیم های فوتبال بانوان یک ماه برگزار می شود و دوماه به تعطیلی می کشد.

عدم وجود سالن تمرینات تیم نونهالان در آستانه مسابقات کشوری را به تعطیلی کشاند مربی تیم فوتبال نونهالان لرستان

وی با بیان اینکه هیچ گونه امکانات رفاهی برای فوتبالیست های بانو وجود ندارد، یادآور شد: در یکی از مسابقات برای بازیکنان لباس تهیه شد که این لباس های ورزشی از فوتبالیست ها بعد از مسابقات پس گرفته شد که خود این امر نشان دهنده عمق محرومیت در این رشته ورزشی است.

این بازیکن باسابقه فوتبال بانوان لرستان با بیان اینکه در برخی از مسابقات خود بازیکنان هزینه ها را متقبل می شوند، بیان داشت: در سال جاری به دلیل عدم وجود زمین چمن فوتبالیست های بانوی لرستانی سه مسابقه کشوری را از دست دادند.

دلفان با اشاره به اینکه فوتبال بانوان لرستان یک زمین چمن مخصوص هم ندارد، عنوان کرد: از زمین چمن های کنونی استان به دلیل باز بودن فضا حتی برای نوجوانان دختر هم نمی توانیم استفاده کنیم.

وی که مربیگری تیم فوتبال نونهالان دختر لرستان نیز بر عهده دارد پیرامون علت تعطیلی تمرینات می گوید: با وجود اینکه این تیم ماهها در تمرین به سر می برد و در شرایط مطلوب بدنی قرار داشت ولی با توجه به آغاز فصل سرما و نبود سالن این تمرینات تعطیل شد.

این بازیکن فوتبال که بیش از 12 سال است که در این رشته ورزشی فعالیت می کند، یادآور شد: به طور معمول برای آمادگی مطلوب نونهالان فوتبالیست هفته ای دو جلسه و برای سایر رده های سنی نیز هفته ای سه جلسه تمرین الزامی است.

وی عدم توجه مسئولین و بخش خصوصی به حمایت از ورزش بانوان را یکی دیگر از مسائل فوتبال بانوان دانست و افزود: در حال حاضر هیچ کسی در استان حاضر نمی شود اسپانسری تیم فوتبال بانوان را قبول کند.

به هر حال با توجه به اینکه فوتبال بانوان در ایران قدم های اولیه خوبی را برداشته و در صحنه مسابقات نیز درخشش مطلوبی داشته است به نظر می رسد باید بیش از پیش به این ورزش توجه شود.

لرستان نیز با وجود استعداد های بسیار در عرصه ورزش بانوان در میان کمبود امکانات و فضاهای ورزشی همواره مورد بی مهری بوده است و شاید کارت زردی که امروز کمبود تجهیزات و امکانات ورزشی بر ورزشکاران فوتبالیست لرستانی تحمیل کرده است روزی موجب خروج این ورزش مفرح از صحنه ورزش استان شود و دیگر هیچ ورزشکاری علیرغم علاقه خود به این ورزش نپردازد.

به نظر می رسد حالا که توپ مشکلات فوتبال بانوان در زمین مسئولان است، آنها باید برای رشد و گسترش این رشته ورزشی پرطرفدار نه تنها در استان لرستان بلکه در تمام کشور چاره ای بیندیشند و امکاناتی را فراهم کنند که فوتبال بانوان ایران بتواند جایگاه شایسته ای پیدا کند.