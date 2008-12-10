به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "در کافه جوانی گمشده" نوشته پاتریک مودیانو برنده جایزه ادبی گنکور در سال 1978 به زودی به بازار کتاب می‌آید.

این کتاب داستان ناپدید شدن زن جوانی است که توسط پنج راوی‌ بیان می‌شود. "در کافه جوانی گمشده" در سال 2007 منتشر شد و ترجمه فارسی آن به زودی توسط انتشارات افق چاپ می‌شود.

از این نویسنده فرانسوی به زودی کتاب دیگری با عنوان "خیابان بوتیکهای خاموش" نیز منتشر می‌شود. بسیاری این کتاب را نقطه عطف و اوج کار نویسندگی مودیانو می‌دانند که پس از انتشار آن سبک نوشتاریش را یافت و دیگر آثارش را در همان سبک نوشت و آن را تا به امروز نیز ادامه داده است. این کتاب نیز قرار است توسط نشر افراز منتشر شود.

کتابهای "در کافه جوانی گمشده" و "خیابان بوتیکهای خاموش" را ساسان تبسمی ترجمه کرده است.

پاتریک مودیانو نویسنده، نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس فرانسوی در ۳۰ ژوئن 1945 به دنیا آمد. "میدان ستاره"، "کتابچه‌ خانواده"، "خیابان مغازه‌های تاریک"، "رمان جوانی"،" نگین کوچولو"، "شجره‌نامه"، "کافه‌ جوانی گمشده" و" بلوارهای کمربندی" (برنده‌ جایزه‌ بزرگ آکادمی فرانسه) از دیگر آثار وی هستند.

این نویسنده فرانسوی در سال 1978 برنده جایزه ادبی گنکور شد و در سال جاری نیز نامش در میان بختهای احتمالی دریافت جایزه ادبی نوبل به چشم می‌خورد.