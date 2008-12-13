تماشای روزانه 5 ساعت تلویزیون موجب اختلالات مغزی کودکان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه " نیویورک تایمز"، چنانچه افراد از سنین کودکی مرتب به تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای بپردازند در معرض بسیاری از اختلالات جسمی و فکری در آینده قرار خواهند گرفت.

بنابر همین گزارش محققان از سال 1980 تا کنون بیش از 1800 تحقیق مختلف را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار داده و اعلام کرده اند چنانچه والدین اجازه دهند فرزندانشان حداقل روزی 5 ساعت جلوی تلویزیون و یا رایانه بنشینند در آینده با مشکلات جدی رو به رو خواهند شد.

از شایعترین عوارض ناشی از استفاده زیاد از رسانه های تصویری اختلال در رشد و عملکرد طبیعی مغز، چاقی، تمایل بیشتر به استفاده از موادد مخدر، خشونت و اختلالات حافظه و بیش فعالی را می توان نام برد.

به همین دلیل بهتر است والدین سرگرمیهای دیگری غیر از تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای و حتی مرور وب سایتها برای فرزندانشان در نظر گیرند تا از بروز اختلالات در آنها جلوگیری کنند.