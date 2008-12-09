به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 17 نقاشی آبستره با تکنیک مواد روی بوم ارائه می‌شود. قدیری در این آثار کاملاً از فضای خاکستری تابلوهای پیشین خود جدا شده و با رنگ به آفرینش فضاها و لحظه‌های تازه دست یافته است.

این هنرمند که پیشتر در سال‌های 82 و 85 در گالری گلستان آثارش را به نمایش گذاشته، در دو نمایشگاه فروش بزرگ سال "هفت نگاه" توانست از نظر تعداد آثار به فروش رفته رده‌های بالا را به خود اختصاص دهد.

نمایشگاه نقاشی‌های قدیری از 22 تا 28 آذرماه از ساعت 16 تا 20 میزبان علاقمندان است. گالری گلستان در دروس، خیابان شهید کسمایی، شماره 42 واقع شده است.