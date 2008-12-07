217 هزار و 800 میلیون ریال اعتبار برای پروژه های عمرانی در خراسان رضوی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان صبح امروز در نشستی خبری در محل استانداری خراسان رضوی با اشاره به این که طی نیمه نخست سال جاری اجرای 526 پروژه با هدف کنترل خشکسالی و خسارات ناشی از آن آغاز شده افزود: این پروژه ها در حال حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری ادامه داد: در این مرحله هدف حل مشکلات اساسی آب است که انتظار می رود با اجرای پروژه های میان مدت و بلندمدت اختصاص یافته از محل اعتبارات لایحه متمم بودجه 87 تحقق یابد.

وی تصریح کرد: ستاد حوادث استان معتقد است که جهت گیری کلی اعتبارات باید به سمت حل مشکل آب در استان به صورت اساسی باشد و در ضمن بر اجرای مدیریت تامین و مدیریت بهینه آب تاکید می کند.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: در مجموع اجرای 173 پروژه عمرانی برای کاهش بخشی از مشکلات استان مستلزم 217 هزار و 800 میلیون ریال اعتبارات می باشد که این میزان تاکنون جذب شده است.

عرفانیان افزود: بخش عمده ای از اعتبارات به حل مشکلات کشاورزی در چارچوب اعتبارات خشکسالی استان نیز به اصلاح شیوه های آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است.

احداث و مرمت سازه های آبی، حفر و تجهیز چاه های عمیق، لایروبی و بهسازی چشمه ها و قنوات و احداث منابع ذخیره آب از جمله مهمترین پروژه های عمرانی تکمیل شده یا در حال اجرا در 23 شهرستان خراسان رضوی به شمار می آید.

