امکان ذخیره سازی گاز کشور کمتر از 24 ساعت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر بان در جمع خبرنگارانگفت: در حال حاضر ذخیره سازی گاز در کشور به گونه ای است که اگر مشکلی در گازرسانی به وجود آید ،شبکه انتقال گاز کشور کمتر از 24 ساعت توان ذخیره سازی گاز را دارد .

وی ادامه داد: به‌طورکلی ذخیره‌سازی گاز در خطوط لوله برای تامین فشار گاز در ورودی شهرها و صنایع است،ضمن اینکه در صورتی که پالایشگاه‌های گاز استمرار تولید داشته باشند امکان ذخیره‌سازی گاز وجود ندارد.

پالایشگاه گشوی جنوبی

مدیر پالایش شرکت ملی گاز ایران در تشریح آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه گاز گشوی جنوبی توضیح داد: ساخت این پالایشگاه درمرحله مطالعات مقدماتی قرار دارد.

وی با بیان اینکه با ساخت پالایشگاه گشوی جنوبی امکان تولید حدود 14 میلیون مترمکعب گاز در روز به وجود می آید، از تولید گاز از دومین فاز از مجموعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی تا دو هفته آینده خبر داد و افزود: گاز تولید شده از این فاز برای پالایش به بخش خشکی فاز 10 منتقل خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: فاز 10 پارس‌جنوبی تا 2 ماه آینده وارد مدار تولید شود.

به گفته بان شرکت نفت مناطق مرکزی نیز برای تحقق افزایش 25 میلیون مترمکعب گاز تلاش می کند و دراین خصوص کارهای مناسبی در میادین نار و کنگان انجام شده است.

واگذاری راهبری فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی

مدیر پالایش شرکت ملی گاز در مورد واگذاری راهبری و مدیریت فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به شرکت ملی گاز، گفت: راهبری پالایشگاه‌های خشکی فازهای 6 تا 10 پارس‌جنوبی پس از را‌ه‌اندازی این فازها و رفع ایرادهای احتمالی واگذار خواهد شد.

افزایش ظرفیت تولید گاز کشور

بان همچنین در خصوص ظرفیت تولید گاز کشور برای زمستان امسال، توضیح داد: با راه‌اندازی فاز 10 پارس‌جنوبی و همچنین افزایش 25 میلیون مترمکعب تولید گاز از چاه‌های مناطق مرکزی، ظرفیت نهایی تولید گازکشور در سال جاری به 520 تا 530 میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا می کند.

این مقام مسئول در شرکت ملی گاز ایران میزان دریافت مجموع گاز ترش و شیرین در پالایشگاه گاز خانگیران را حدود 53 میلیون مترمکعب در روزعنوان کرد و افزود: این میزان گاز از بخش بالادستی دریافت و در پالایشگاه فرآورش می شود، ضمن اینکه تولید این پالایشگاه با کاهش مواجه نشده و رو به افزایش است.

افزایش تولید در پالایشگاه ایلام

مدیر پالایش شرکت ملی گاز ایران میزان تولید گاز در فاز اول پالایشگاه ایلام را حدود 6 میلیون مترمکعب در روز ذکر و اضافه کرد:میزان تولید گاز این پالایشگاه در آینده نزدیک به 7 میلیون مترمکعب افزایش پیدا خواهد کرد.

بان درباره انتقال گازهای همراه نفت جزیره سیری توسط خط لوله دریایی به جزیره قشم تصریح کرد: بدون احتساب 10 تا 12 میلیون مترمکعب گازی که به واحدهای پتروشیمی همچون برزویه، زاگرس و مبین ارسال می شود، روزانه 140 میلیون مترمکعب گاز از فازهای پارس جنوبی به خطوط لوله سراسری تزریق می شود.