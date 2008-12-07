به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی بیژن علی‌بابایی شهرکی تولید می‌شود. الهه سرخجو فیلمنامه را نوشته و احسان جوانمرد آن را بازنویسی کرده است. بازی حمید نیک‌نورد در فیلم قطعی شده، یکی دیگر از بازیگران از تهران و بقیه بومی هستند.

فیلم 90 دقیقه‌ای "آفتاب می‌شود" درباره فردی است که با بردن جایزه سفر حج اتفاق‌های زیادی را از سر می‌گذراند. تمام لوکیشن‌های این فیلم در استان چهارمحال و بختیاری است.

عواملی که با این پروژه همکاری می‌کنند عبارتند از مجید قربانی‌فر مدیر تصویربرداری، شیرین شاهین منشی صحنه، لیلا ابوی لسانی طراح گریم. فیلم‌های تلویزیونی "دست راست من" و "پر" به کارگردانی ربیعی به تازگی از شبکه یک پخش شد.