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۱۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

بوشهر دومین استان جوان کشور است

بوشهر دومین استان جوان کشور است

بوشهر - خبرگزاری مهر : مدیرکل سازمان بهزیستی استان بوشهر گفت: استان بوشهر از لحاظ آماری دومین استان جوان کشور است

اکبر گرگوری مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر حدود 38 درصد جمعیت استان بوشهر را جوانان تشکیل می دهند، اظهار داشت: حدود 330 هزار نفر از جمعیت 880 هزار نفری استان بوشهر را جوانان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: آمار میانگین کل جوانان کشور به نسبت جمعیت کل آن حدود 35 درصد است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان بوشهر، نقش جوانان را در شکل دهی سرمایه های انسانی و علمی بسیار بالا عنوان کرد، گفت: جوانان در فرآیند توسعه از جایگاه مهمی برخوردار هستند.

وی با اشاره به نیازهای جوانان به خصوص در امرازدواج و تشکیل خانواده تصریح کرد: توجه به نیازهای جوانان به خصوص ازدواج و پیوند زناشویی می تواند بسترهای مناسبی جهت رشد و توسعه جامعه فراهم نماید و استقلال جوان و روند زندگی او را شکل دهد.

گرگوری مطلق عمده ترین مشکلات و موانع ازدواج جوانان را مسایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: حل معضلات مربوط به ازدواج جوانان نیازمند جامع نگری و توجه همه جانبه به مشکلات ازدواج آنان است.
کد مطلب 796685

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