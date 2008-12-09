جمعیت کرمان به سوی سالمندی پیش می رود

عباس صادق زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: رشد جمعیت در کرمان 1.8 درصد است و رشد سالمندی 8درصد است که نشان دهنده حرکت نسبت سنی استان کرمان به طرف سالمندی است.

وی با اشاره به اینکه کرمان دارد به سمت سالمندی پیش می رود گفت: رشد جمعیت را می توان پیش گیری کرد اما رشد سالمندی را نمی توان کنترل کرد.

صادق زاده عنوان کرد: باید محیط شهر را برای استفاده سالمندان از خدمات شهری بهسازی کنیم و با ایجاد فرهنگ احترام و تکریم سالمندان فضا را برای حمایت از این قشر مهیا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: 7 درصد از جمعیت هر کشور را سالمندان تشکیل می دهند و استان کرمان با توجه به وضعیت جمعیتی موجود دارای 200هزار سالمند است که این افراد نیازمند خدمات خاصی هستند.

صادق زاده افزود: باید بحث تکریم و منزلت سالمندان در جامعه به صورت جدی پی گیری شود که یکی از شاخصه های آن ایجاد فضای لازم در خانواده ها برای نگهداری ازاین قشر از جامعه است.

وی افزود: زیر ساخت های فراوانی باید در بحث توانبخشی اقشار آسیب پذیر در جامعه ایجاد شود که توجه ویژه مسئولان در سازمانهای مختلف را می طلبد.

صادق زاده گفت: در راستای بحث توان بخشی اقدامات فراوانی انجام شده است اما مشکلات فراوانی از جمله کمبود اعتبار و نیروی انسانی در این زمینه وجود دارد که این موانع باید رفع شود.