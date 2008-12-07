گواهینامه IMS شرکت نیروی برق استان مرکزی تجدید شد

داود عابدی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این شرکت به منظور ارائه خدمات مناسب و مستمر، توزیع انرژی الکتریکی به منظور تحقق توسعه پایدار با استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود اثربخش یک سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001: 2000 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ‌ای OHSAS18001:2007 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 خود را ملزم به بهبود مداوم در عملکرد کیفی، ایمنی و سلامت حرفه ای، زیست محیطی و تبعیت از کلیه الزامات قانونی و اهداف استراتژیک می‌ داند.

وی با اشاره به فعالیتهای این شرکت عنوان کرد: از مهم ترین اهداف این سیستم افزایش سطح رضایت مشتریان، بهبود رویکرد فرآیندی، ارتقای کیفیت کاهش هزینه‌ ها و ارائه به موقع و با قابلیت اطمینان خدمات، پیشگیری از بروز حوادث، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ های ناشی از کار، کاهش ریسک خطرات ایمنی سلامت حرفه ‌ای و جنبه ‌ای زیست محیطی به حد قابل قبول و کنترل موثر آنها است.

وی تصریح کرد: همچنین ارتقای فرهنگ کیفی، ایمنی و سلامت حرفه‌ای زیست محیطی تمام کارکنان و طرف‌های ذی‌نفع، توجه به سلامت جسمانی و روانی کارکنان به عنوان محور توسعه پایدار، بهینه سازی مصارف و حفظ منابع انرژی از دیگر اهداف این سیستم به شمار می ‌آید.

عابدی با اشاره به اینکه استقرار سیستم مذکور برای یک دوره سه ساله دیگر انجام پذیرفت خاطر نشان کرد: در طول سال‌های دوم و سوم طی ممیزهای مراقبتی توسط شرکت گواهی دهنده در صورت انطباق با استاندار صحه‌ گذاری می ‌شود.

