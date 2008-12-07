بهترین روش شناخت فردی برای ازدواج مشاوره است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بختیاری در همایش تخصصی سلامت جنسی دختران که ظهر امروز در خانه شهریاران جوان برگزار شد گفت: کسانی که به پرهیز کاری جنسی قبل از ازدواج اعتقاد دارند و آن را رعایت کرده اند در زندگی زناشویی خود موفقتر بوده اند.

وی با اشاره به اینکه توجه به روابط سالم جنسی مقدمه ای برای ازدواج است ادامه داد: رفتار جنسی تنها بحثی محدود به جسم نیست بلکه در حوزه های روانشناسی، اجتماعی و حتی معنوی قابل بررسی است.

این روانشناس ادامه داد: انتخاب یک نفر به عنوان همسر کاری بسیار دشوار و مهم است. برای ایجاد یک رابطه سالم بین زن و مرد باید به این نکات که دارای باورهای مشترک باشند توجه کنند.

بختیاری با اشاره به اینکه احترام دو جانبه بین طرفین در مقابل باورهای همدیگر بدون آنکه تلاش بکنند تا همدیگر را شبیه به خود کنند نشانه روابط سالم است افزود: دو طرف باید بگیرند به تمام اعتقادات و باورها و عواطف همدیگر در مسیر انتخاب و سپس ازدواج احترام بگذارند.

وی با تاکید بر اینکه زن و مرد باید بدون رابطه جنسی احساس خود را ابتدا نشان بدهند تصریح کرد: دو طرف باید بیاموزند و این توانایی را داشته باشند که احساسات خود را نسبت به یکدیگر درست و سالم نشان دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا روندی تحت عنوان پرهیزکاری جنسی قبل از ازدواج شکل گرفته است برخلاف آنچه که چهره نمایشی غرب نشان می دهد خود آنها به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات ناشی از روابط ناسالم هستند.

دکتر بختیاری خاطرنشان کرد: متاسفانه جوانانی که درگیر یک رابطه عاطفی با جنس مخالف می شوند برای اینکه طرف مقابل را برای خود نگاه دارند دست به هر کاری می زنند که این اشتباه است.

به گفته وی بیش از نیمی از جوانانی که درگیر رابطه جنسی قبل از ازدواج بوده اند احساس خوبی نداشته اند.

این روانشناس با تاکید بر اینکه عشق نشانه روابط جنسی نیست و برعکس افزود: دوست داشتن واقعی در بین زن و شوهر در طول زمان بر اساس شناخت ایجاد می شود.

بختیاری با اشاره به اینکه یکی از نشانه های رفتار ناسالم جنسی وجود سوء رفتار است ادامه داد: آموزش و گرایش به مباحث معنوی در مسیر روابط زن و مردی برای ازدواج می تواند در ایجاد روابطی سالم که منتهی به ازدوداجی موفق شود بسیار تاثیر گذار است.