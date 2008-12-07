پرسپولیس با ستارگانش به مصاف وحدت می رود / تجلیل از همایون بهزادی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این رقابتها روز سه شنبه ابتدا از ساعت 10:30 دو تیم های فوتبال رسانه ورزش و پیشکسوتان هما در زمین شماره یک ورزشگاه اکباتان مقابل هم صف آرایی می کنند و پس از آن تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و وحدت از ساعت 12 در همین زمین به میدان خواهند رفت.

تیم فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس را نفراتی چون بهروز سلطانی، سعید عزیزیان، مرتضی فنونی زاده، رضا عابدیان، محمود کلهر، سعید نعیم آبادی، مجتبی محرمی، حمید درخشان، محمدحسن انصاری فرد، محمد خاکپور، حمید استیلی، حسن شیرمحمدی و ... تشکیل می دهند. این تیم به احتمال فراوان با هدایت بیژن ذوالفقارنسب و مدیریت همایون بهزادی و سرپرستی حمید جاسمیان به میدان خواهد رفت.

باشگاه راه آهن که میزبان و بانی تورنمنت فوتبال گرامیداشت زنده یاد رسول مددنوعی و یادبود جهان پهلوان غلامرضا تختی است، پیش از آغاز بازی پرسپولیس - وحدت طی مراسمی از همایون بهزادی، بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تقدیر می کند.

ضمن اینکه در حاشیه این دیدارها از بهترین و با اخلاق ترین بازیکن هر دو دیدار و همچنین یکی از پیشکسوتان رسانه های ورزشی تقدیر خواهد شد.