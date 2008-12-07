توضیح خبرگزاری مهر در خصوص خبری مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر ، یکی از روزنامه های صبح ، در شماره امروز خود خبری با تیتر "انتصابات جدید در شورای عالی امنیت ملی" درج و منبع خبر را نیز خبرگزاری مهر، ذکر کرده است . این درحالی است که خبرگزاری مهر، در تاریخ 10 دی ماه 1386 و در ساعت 21:41 خبری با این عنوان را منتشر کرده بود و چنین تغییراتی طی روزهای اخیر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رخ نداده است.

با توجه به بررسی انجام شده و مشخص شدن یک ایراد فنی نادر در برخی سرویس دهنده های اینترنتی ، سهوی بودن این اشتباه از سوی همکاران ارجمند مطبوعاتی واضح است. گرچه مجددا از همکاران پرتلاش رسانه های مکتوب درخواست می شود به درج تاریخ و ساعت انتشار خبر هنگام دریافت اخبار از خبرگزاری ها و نقل آن توجه بیشتری مبذول فرمایند.