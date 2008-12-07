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۱۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

توضیح خبرگزاری مهر در خصوص خبری مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

توضیح خبرگزاری مهر در خصوص خبری مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

در پی درج خبری قدیمی به نقل از خبرگزاری مهر در یکی از روزنامه‌های صبح امروز کشور مبنی بر انتصابات جدید در شورای عالی امنیت ملی (تاریخ انتشار خبر مربوط به دی ماه سال گذشته بوده است) با توجه به احتمال وجود برخی مشکلات فنی ، از همکاران عزیز رسانه ای درخواست می شود با عنایت بیشتر به زمان انتشار اخبار ، در نقل آنها دقت بیشتری به خرج دهند .

به گزارش خبرگزاری مهر ، یکی از روزنامه های صبح ، در شماره امروز خود خبری با تیتر "انتصابات جدید در شورای عالی امنیت ملی" درج و منبع خبر را نیز خبرگزاری مهر، ذکر کرده است . این درحالی است که خبرگزاری مهر، در تاریخ 10 دی ماه 1386 و در ساعت 21:41 خبری با این عنوان را منتشر کرده بود و چنین تغییراتی طی روزهای اخیر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رخ نداده است.

با توجه به بررسی انجام شده و مشخص شدن یک ایراد فنی نادر در برخی سرویس دهنده های اینترنتی ، سهوی بودن این اشتباه از سوی همکاران ارجمند مطبوعاتی واضح است. گرچه مجددا از همکاران پرتلاش رسانه های مکتوب درخواست می شود به درج تاریخ و ساعت انتشار خبر هنگام دریافت اخبار از خبرگزاری ها و نقل آن توجه بیشتری مبذول فرمایند.

 

کد مطلب 796821

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